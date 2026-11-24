Nuevo episodio de presión migratoria en Ceuta. Agentes de la Policía Nacional descubrieron este domingo a un ciudadano de nacionalidad marroquí oculto en los bajos del autobús de la UD Almería. El hallazgo se produjo en los aledaños del estadio Alfonso Murube, justo después de que concluyera el encuentro oficial de LaLiga Hypermotion disputado entre el conjunto andaluz y la AD Ceuta (2-3).

Los efectivos de las fuerzas de seguridad que custodiaban el recinto deportivo detectaron un movimiento anómalo bajo la carrocería del vehículo, que aguardaba a la expedición del equipo frente a los vestuarios. Al realizar la correspondiente inspección técnica, los funcionarios localizaron al varón, quien había aprovechado un descuido durante el dispositivo para introducirse en el bastidor con el propósito de alcanzar de forma clandestina la península ibérica.

La tentativa resultó además inútil desde el punto de vista logístico, puesto que el autocar ni siquiera tenía previsto trasladarse anoche hasta la zona de embarque portuaria. La plantilla y el cuerpo técnico almeriense tenían programado pernoctar en la ciudad autónoma, por lo que la travesía marítima rumbo a Algeciras no se completaría hasta primera hora del día siguiente. El individuo interceptado fue trasladado de inmediato a las dependencias policiales para iniciar los trámites de extranjería pertinentes.

Se da la circunstancia de que este suceso constituye el segundo episodio similar en lo que va de temporada deportiva. El pasado mes de septiembre, otro menor de edad marroquí protagonizó una fuga similar escondiéndose en el vehículo oficial del Real Valladolid. En aquella ocasión, el polizón logró cruzar el Estrecho oculto en el chasis y recorrió más de 100 kilómetros por carretera antes de alertar a los ocupantes a golpes, exhausto, en una estación de servicio próxima a Jerez de la Frontera a las 22:00 horas.

Fuentes policiales han confirmado que, al igual que ocurrió en el incidente del conjunto vallisoletano, el protagonista de este nuevo intento formaba parte del contingente que accedió irregularmente a Ceuta durante la invasión registrada a finales del pasado mes de julio. La falta de repatriaciones inmediatas propicia que muchos de estos jóvenes traten de burlar los controles recurriendo a métodos que ponen en grave peligro sus vidas.