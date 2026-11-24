La maquinaria de agitación y propaganda en la televisión pública ha encontrado en Silvia Intxaurrondo su mayor representante. Lejos de asumir con neutralidad y rigor el principio de imparcialidad que exige la ley electoral durante los periodos de comicios, la presentadora convirtió este lunes su espacio matinal en una tribuna de defensa personal contra la Junta Electoral Central (JEC) y el expediente que le ha abierto por criticar la entrevista de Abascal en el programa de Broncano y cuestionar a la televisión pública por dar espacio a Vox en sus programas.

En total diecisiete minutos de monólogo en prime time televisivo pagado por todos los contribuyentes para descalificar al máximo órgano electoral del Estado, equiparándolo —sin sonrojo alguno— con corrientes negacionistas, regímenes totalitarios e infundios pseudocientíficos. Lo califica de "hito histórico", porque señala que "nunca antes en la historia se había abierto expediente a un periodista" por algo así.

Silvia Intxaurrondo tas ser expedientada por la Junta Electoral Central: "Los principios democráticos, la igualdad y los derechos fundamentales, ¿quedan suspendidos durante el periodo electoral? recibo este expediente de la JEC con orgullo y con honor" pic.twitter.com/B6YBiZyg2g — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 24, 2026

El origen del berrinche de Intxaurrondo se remonta al pasado 10 de noviembre, cuando la comunicadora utilizó el altavoz público de la cadena estatal para poner en duda el pluralismo democrático. A raíz de la visita del líder de Vox, Santiago Abascal, al programa La Revuelta de David Broncano en La 1, Intxaurrondo se atrevió a dictar sentencia desde su atril televisivo formulando preguntas reveladoras: "¿Debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública?" o "¿Dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?". Un pronunciamiento político que motivó la apertura de un expediente sancionador por parte de la Junta Electoral Central.

El esperpento victimista del "regateo"

Lejos de acatar la resolución o mantener la ecuanimidad que se le presupone a un medio de comunicación de titularidad pública, Intxaurrondo empleó este 24 de noviembre un cuarto de hora largo de su magacín para redoblar su apuesta contra el árbitro democrático. Con un tono desafiante, la presentadora descalificó los tramos sancionadores previstos por la normativa administrativa —que oscilan entre los 100 y los 1.000 euros con reducciones habituales por pronto pago y reconocimiento de responsabilidad— tachándolos de "regateo". "¿A qué viene este regateo?" —se preguntó con retórica afectada—. "¿La libertad de prensa también tiene descuento por pronto pago?" Parece que no ha tenido ningún problema con Hacienda, cuyo comportamiento es similar, salvo que en el caso de Hacienda en la mayoría de las ocasiones, no deja alternativa al contribuyente que pagar o pagar.

En su huida hacia adelante, la conductora lejos de recular reafirmó por escrito sus tesis y elevó el tono de sus ataques institucionales con una batería de comparaciones delirantes. En un ejercicio de demagogia extrema, Intxaurrondo interpeló directamente al organismo arbitral con preguntas como: "¿Es neutral la JEC entre el fascismo y la democracia? ¿Es neutral la JEC entre la ciencia y el terraplanismo? ¿Es neutral la JEC entre un genocidio acreditado y aquellos que lo niegan?".

Vamos, que defender al pueblo de Israel frente al objetivo de Hamás de eliminarlos por completo, o su mero derecho a defenderse no tiene cabida en Televisión Española o en el debate público para Intxaurrondo. Poner en duda el dogma del calentamiento global, o defender un estado más pequeño y el libre mercado son posiciones incompatibles con la democracia para la señora Intxaurrondo.

Una escalada verbal en la que un rostro principal de la televisión estatal sitúa a la Junta Electoral —un órgano integrado por magistrados del Tribunal Supremo y catedráticos de derecho designados por las Cortes— al mismo nivel moral que los negacionistas o los totalitarismos, cuestionando de paso la legitimidad de las reglas del juego democrático durante los periodos electorales bajo el cínico pretexto de defender los derechos fundamentales. Y erigiéndose ella misma como censora, ya que en sus preguntas e intervenciones aboga abiertamente por censurar, como hace Sánchez por cierto, a Vox y parte del PP, lo que ella considera la "extrema derecha" del debate público.

Una "caja de resistencia" para pagar la sanción

En sus más de 17 minutos de victimismo, Intxaurrondo ha dado paso a Federico Quevedo, de Capital Radio, en la mesa de tertulia, que se ha deshecho en elogios y ha defendido a la periodista frente a la Junta Electoral Central. En esta competición por ver quién mostraba más solidaridad con Silvia Intxaurrondo, también ha destacado Cristina Monge, politóloga con quien ha conectado en directo y que también ha felicitado a la periodista por su "valentía". Irene Lozano ha rizado el rizo y ha llegado a proponer la apertura de una "caja de resistencia" para sufragar la multa o la defensa de Intxaurrondo ante los tribunales. Hasta la periodista de ABC, Paloma Esteban, ha defendido a la directora de La Hora de La 1, ante la Junta Electoral Central, aunque ha querido dejar de manifiesto que defiende la presencia de Vox, tercera fuerza política con más de 3 millones de votos, en la tele pública.

El silencio cómplice ante los socios de la legislatura

Ni una sola mención, ni un solo segundo de tribuna, ni una sola pregunta inquisitiva se ha dedicado en este espacio a fiscalizar las innumerables ocasiones en las que Televisión Española ha blanqueado, concedido voz o ensalzado a Bildu y a los herederos políticos de la banda terrorista ETA. Formaciones como Bildu —cuyas listas municipales se plagan de condenados por terrorismo y que se niegan obstinadamente a condenar el pasado criminal de sangre, extorsión y plomo de la organización terrorista— disfrutan de alfombra roja, blanqueamiento institucional y blanda comprensión en los magacines de la cadena pública.

Para los herederos de ETA, comprensión y micrófonos abiertos; para la Junta Electoral y el pluralismo que no comulga con el argumentario gubernamental, descalificaciones y veintiún minutos de mitin partidista con cargo al erario público.