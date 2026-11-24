El candidato del Partido Popular por Guipúzcoa, Jon Echeverría, ha denunciado este martes en La noche de Cuesta, de esRadio, los episodios de violencia e intimidación que sufren los populares durante la campaña electoral en el País Vasco. En una entrevista con Carlos Cuesta, ha responsabilizado a las juventudes de EH Bildu de estos ataques y ha acusado a Pedro Sánchez de contribuir a la normalización de la violencia.

Echeverría ha lamentado que apenas se ponga el foco en la vinculación de los autores de estas agresiones con la formación abertzale. "La gente que hace esto y que promueve la violencia son las juventudes de Bildu", ha asegurado. "Son las juventudes de un partido que Pedro Sánchez mete en la Moncloa", ha añadido.

El candidato popular ha relatado los gritos que han tenido que soportar este martes durante un acto electoral en Andoáin. Entre las proclamas que les han dedicado los radicales se encontraban "fuera, fuera, fascistas" y "fuera de aquí". Algunos de los congregados también les han desafiado a acudir sin protección policial: "Ven aquí sin todo esto".

Según Echeverría, la presencia de los agentes es lo único que impide que se reproduzcan episodios como el vivido en Hernani, donde los populares fueron atacados con piedras y artefactos pirotécnicos. "Si la policía no se lo impidiera, estarían otra vez como en Hernani, tirándonos piedras, tirándonos petardos y agrediéndonos físicamente", ha señalado.

El blanqueamiento de Bildu

Durante la entrevista, Echeverría ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por sus acuerdos con la formación abertzale y ha denunciado las excarcelaciones de miembros de ETA. "Es una humillación a las víctimas", ha afirmado, antes de recordar el compromiso electoral del PP de derogar la ley que, según ha sostenido, permite estas excarcelaciones por decisión política.

El popular también ha incidido en las diferencias entre las condiciones en las que el PP y el PSOE desarrollan sus respectivas campañas electorales en el País Vasco. A preguntas de Alejandro Entrambasaguas, Echeverría ha asegurado que los socialistas no sufren actualmente los mismos episodios de hostigamiento que los populares.

A su juicio, esta diferencia responde tanto al modelo de sociedad que defiende el PP como al acercamiento de los socialistas a EH Bildu. Echeverría ha recordado que, durante los años de actividad terrorista de ETA, los concejales socialistas también fueron víctimas de asesinatos y de la violencia.

Sin embargo, el candidato considera que la relación entre ambas formaciones ha cambiado como consecuencia del papel que ha desempeñado el PSOE en la legitimación política de la izquierda abertzale. "Les tienen que agradecer el blanqueo y les tienen que agradecer que les hayan abierto las puertas de los gobiernos", ha sentenciado.