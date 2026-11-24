Pedro Sánchez lleva 8 años mintiendo a la opinión pública, y justificando esas mentiras como meros cambios de opinión, adornados de altos fines, como el bien común, el interés general, la pacificación de Cataluña, la convivencia entre españoles… algo que él ha resumido muchas veces como "hacer de la necesidad virtud".

Pero en realidad a estas alturas si algo ha quedado evidente, salvo para los sanchistas empedernidos, es que la palabra de Sánchez no vale absolutamente nada, y que, como lo definió Carles Puigdemont en la entrevista en El Mundo, es una persona amoral y cínica y con una ambición desmedida.

Vale tan poco su palabra que cuando el pasado domingo dijo en Salvados que no habría referéndum de autodeterminación en Cataluña si volvía a ser presidente, todos dieron por hecho que habrá referéndum de autodeterminación si eso es lo que necesita para seguir en la Moncloa.

Este lunes, el creador de contenidos Jordi Wild, que tuvo a Pedro Sánchez la misma tarde que se celebró el funeral por las víctimas del accidente de tren de Urda —algo que negó en la entrevista con Susanna Griso—, ha sido invitado a El Hormiguero, de Pablo Motos. La entrevista estaba prevista para el pasado jueves, pero al coincidir con el cara a cara de Sánchez con Alberto Núñez Feijóo, se retrasó unos días.

Había mucho interés por conocer la opinión de Wild sobre la impresión que le produjo el presidente del Gobierno, sobre todo en relación al momento en que el entrevistador le dijo que, en su opinión, un político tenía que ser intachable y que su palabra tendría que ser sagrada, en definitiva, cuando hablaron de la hemeroteca de Pedro Sánchez.

"Bueno, me justificó todos los cambios —respondió Jordi Wild—, básicamente me dijo que es una persona, que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Yo creo que sí, pero no tanto. Hay un límite. Yo creo que es muy importante que un político tenga palabra, porque un político vive de prometer, y ya está. Porque el político vive de voy a hacer, voy a cambiar, voy a denegar, voy a… es su palabra lo único que tiene cuando quiere ser el que mande. Si la palabra no existe y la palabra va cambiando de hacia donde te interesa, ¿qué valor tiene ese político? Claro, a mí me lo justificaba en cada uno de los casos: con la amnistía, pues tal; con Bildu, pues pasó eso… Hay un momento que yo que creo que quedó claro mi descontento en ese sentido. A mí no me convence eso. No me convence nada. Creo que un político públicamente tendría que tener una hemeroteca casi perfecta, no digo perfecta porque todo el mundo es humano, es verdad, en su caso a mí me parece bastante escandaloso los cambios de opinión radicales que ha tenido sobre ciertas cosas".

El PSOE dijo en su momento que salió satisfecho de la entrevista de Sánchez con Jordi Wild. Es de suponer que la valoración del podcaster en El Hormiguero sobre la falta de palabra del presidente del Gobierno no le parecerá tan positiva, teniendo en cuenta los millones de seguidores de Jordi Wild sobre todo entre el público joven.