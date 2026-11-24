La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado en un auto la prórroga de dos años de prisión provisional para el ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Óscar Sánchez Gil que ocultó 20 millones de euros en las paredes de su casa.

En marzo de 2026 el titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Francisco de Jorge, decidió investigar a Sánchez Gil por un delito de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos junto a otras personas, entre las que se encontraba su mujer. El auto especificaba que el que fuera jefe de la UDEF había colaborado con la trama que se investigaba en ese juzgado. Por su parte, el pasado mes de septiembre el juez tomó la decisión de prorrogar su estancia en prisión provisional y su defensa recurrió la decisión.

De esta manera, la Sala ahora acuerda "desestimar íntegramente el recurso de apelación subsidiario formulado por la representación procesal del investigado en las presentes actuaciones Óscar Sánchez Gil mediante escrito de fecha 5 de octubre de 2026, contra el auto de fecha 19 de octubre de 2026 de la Sección de Instrucción del TCI. Plaza Judicial nº1, desestimatorio a su vez del recurso de reforma formulado contra el auto de 30 de septiembre de 2026 que acordaba prorrogar la prisión provisional comunicada y sin fianza del citado investigado, por el plazo máximo legal previsto conforme al artículo 504.2 LECrim; y en su consecuencia, se confirman íntegramente ambas resoluciones, con declaración de oficio de las costas de esta alzada", según se desprende del auto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Parece evidente que la existencia de plurales indicios de la comisión de delitos graves, sancionados con penas de elevada entidad, tanto por tráfico de drogas, como por integración en organización criminal, y blanqueo de capitales, que llevan aparejadas penas muy superiores a los dos años de prisión, implican por sí sola la existencia de un evidente riesgo de fuga", explica la Audiencia Nacional.

Por otro lado, la Sala también hace referencia al "plus de peligrosidad" que supone el hecho de que sea miembro de la Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía. De esta manera, si a esto se le añade a los hechos imputados y al funcionamiento de la organización investigada "hacen que las hipótesis que conforman el riesgo de fuga, en este caso, sean concretas y plurales".

En el auto del juez Francisco de Jorge por el que se anunciaba la extensión de la prisión provisional también se hacía referencia a otra resolución tomada con otro investigado en la causa y que sus argumentos podrían aplicarse en el caso de Sánchez Gil. Por su parte, desde la Fiscalía también se mostraron favorables a la ampliación de la prisión provisional.

"El Ministerio Fiscal solicitó la prórroga de la prisión provisional de Óscar Sánchez Gil ante la subsistencia del riesgo de fuga en el momento actual, dado lo elevado de la pena, los enormes beneficios generados por el tráfico de drogas, las estructuras de blanqueo y tenencia de bienes en el extranjero y el hecho de que otros investigados, de nivel inferior al de Óscar Sánchez Gil en la organización dirigida por Ignacio Torán Delgado se encuentran fugados en el extranjero", recogía el auto sobre el criterio de la Fiscalía.