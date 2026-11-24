De la frialdad que ha mostrado Pedro Sánchez hacia las víctimas de los dos accidentes de tren que se han producido en España en apenas 10 meses, con un balance de 116 muertos y decenas de heridos, se ha escrito mucho. No sólo sobre el hecho de que no haya visitado a los heridos, no haya estado en ningún hospital o tanatorio y no haya asistido a los funerales celebrados en memoria de los fallecidos, alegando una mentira —que no asiste a funerales católicos— sino que el más reciente, el de Urda, apenas interrumpió unos días su campaña festiva de bailes, cánticos y buen rollo. Así se lo afeó Alberto Núñez Feijóo en el debate cara a cara, en uno de los momentos más tensos del mismo, cuando le recordó que dos días después del funeral en la catedral de Toledo se fue a un mitin del PSOE y se puso a bailar.

También dejó estupefacta a la audiencia cuando en la entrevista con Susanna Griso en Espejo Público, a los reproches por su ausencia en el funeral de Urda le respondió, para defenderse, que había aumentado las indemnizaciones, como si con dinero se solucionase la pérdida de un familiar cuando, como le señalaba Griso, lo que buscan las víctimas en esos momentos es "ese necesario bálsamo, consuelo tras haber perdido a un ser querido".

La falta de empatía de este tipo de declaraciones retrata a un presidente que, después de verse forzado, y en condicional, a pedir perdón a las víctimas en el debate cara a cara con Feijóo, ha seguido con sus bailes de campaña y el ambiente festivo en los mítines, completamente ajeno a la realidad que le rodea y, por supuesto, al dolor de las víctimas de esas dos tragedias ferroviarias. Por ese mismo motivo ha sido también muy criticado el vídeo difundido este lunes en el que cargos del PSOE bailan en la estación de tren de Sol como escenario de campaña pese a las tragedias de Urda y Adamuz.

En las imágenes publicadas por la federación madrileña participan el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, junto a otros integrantes del partido.

"Adamuz está contigo"

Este lunes el presidente del Gobierno celebró un mitin de campaña en Córdoba, muy cerca de Adamuz. Que en un mitin que tiene lugar en una ciudad tan próxima a donde se produjo la primera de las dos tragedias ferroviarias de este año Pedro Sánchez haya terminado con sus bailes y sus cánticos muestra, de nuevo, su insensibilidad y falta de cercanía hacia las víctimas de ese accidente.

Pedro Sánchez baila tras el mitin de Córdoba

Pero esa falta de empatía y de pudor ha debido de trasladarse a la militancia, pues un grupo de asistentes ha portado una pancarta en la que se podía leer el mensaje "Adamuz está contigo". Nadie pone en duda que en Adamuz habrá gente del PSOE que esté con Pedro Sánchez. Además, las víctimas que murieron en Adamuz no eran de Adamuz, como las de Urda tampoco eran de Urda. Pero lo que es evidente es que tanto Adamuz como Urda tienen hoy el significado que tienen: 116 muertos y decenas de heridos, algunos de ellos con amputaciones gravísimas. No era el momento ni el lugar para exhibir esa pancarta de apoyo a un líder que no ha mostrado ninguna cercanía hacia el dolor de esas víctimas.