Cintia Rocho, la líder de un clan narco de Badajoz que fue contactada por la cloaca del PSOE, ha ratificado este martes ante el juez Pedraz su versión de que el exmagistrado Sáenz de Tejada quería "eliminar" a la juez que instruyó la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz recibió una petición de Rocho para que se le asignase escolta en su visita a la Audiencia Nacional este martes ya que alegaba estar sufriendo amenazas de muerte. Pedraz le dio la oportunidad de declarar por videoconferencia y Rocho terminó aceptando la solución del magistrado. La líder del clan narco declaró ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el exmagistrado Sáenz de Tejada le había propuesto "llevar a cabo una actuación de carácter físico" contra la juez Beatriz Biedma y habría hablado de "eliminarla".

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, Rocho ha declarado que ella entendió el concepto "eliminar" como tal y no como algo relacionado con la instrucción de la causa contra David Sánchez. De igual manera, Rocho ha precisado que ella no conoce a Leire Díez pero que cuando se publicaron en la prensa las anotaciones de su agenda que decían: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano" se dio cuenta de que se referían a ella.

Por otro lado, Rocho ha señalado que todavía se encuentra buscando los mensajes que dijo que iba a aportar a la causa pero que debido a que cambia de teléfono constantemente aún no los ha encontrado. Por otro lado, durante los 20 minutos que ha durado su declaración Pedraz se ha enfadado con Sáenz de Tejada, que ha acudido a la sesión y ha realizado preguntas ajenas a la causa.

"Eliminar el proceso judicial"

En esta causa ha declarado ya Sáenz de Tejada, quien precisó que él hizo referencia a "eliminar el proceso judicial" y no físicamente a Beatriz Biedma. "Está sacado totalmente fuera de contexto; yo dije eliminar en el proceso judicial, apartarla de una causa judicial como hice anteriormente por enemistad manifiesta, por prejuzgar un caso y por amenazar a un ciudadano", precisó ante la prensa.

"Lo que diga la señora Cintia Rocho es un problema suyo, tendrá que responder legalmente de lo que ha dicho. Creo que tiene causas pendientes incluso en los juzgados de Badajoz e incluso con la señora Biedma", precisó para negar su participación en el chat de redes sociales en el que se mantiene un primer contacto con el clan de Badajoz. Por otro lado, Tejada también negó haber recibido instrucciones de la fontanera socialista Leire Díez y se mostró como una víctima de una supuesta conspiración desde el año 2013 en Badajoz.