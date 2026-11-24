Las actas que mantiene la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) de sus reuniones con los dirigentes de Plus Ultra para controlar las cuentas de la empresa rescatada por el Gobierno revelan que los dirigentes de la Sepi preguntaron hasta en ocho ocasiones por una deuda que tenía la aerolínea con la petrolera venezolana PDVSA por valor de 9 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama se encuentra investigando el rescate de 53 millones de euros que aprobó el Consejo de Ministros en plena pandemia. El mismo se dio a través de la Sepi, que debía realizar una correcta supervisión de que la empresa pudiese afrontar el futuro con la viabilidad necesaria para devolver el rescate. La empresa se enfrenta ahora a un posible concurso de acreedores y ha cancelado todos sus vuelos a Caracas después de hacer lo propio con Lima y Buenos Aires.

En un documento de 373 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Sepi entrega al juez Calama las actas de las reuniones que mantuvo con los dirigentes de Plus Ultra durante los años posteriores a la concesión del rescate. En este documento se observa cómo Plus Ultra informa de que mantiene una deuda con la petrolera del Gobierno venezolano PDVSA que llega a los 9 millones de euros. En este marco, los dirigentes de la SEPI llegan a interesarse por la deuda en hasta ocho ocasiones.

La primera corresponde a la sesión del 29 de julio de 2022, en la que José Ángel Partearroyo, director de Participadas de la SEPI que declaró como testigo en la causa, pregunta expresamente por el estado de la deuda. Es entonces cuando el consejero delegado Roberto Roselli señala que quedaban 5,8 millones por pagar. En ese momento, César Hernández, parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), pregunta por el pago de la deuda y Roselli asegura que se pagarán 2 millones ese mismo año. Algo que no les preocupa porque encajaría en "pérdida prevista de 6 millones": eso dejaría un EBITDA —indicador de rentabilidad de la compañía— negativo de 3 millones.

La deuda pasa de los 5,8 a los 8 millones

En una nueva reunión mantenida el 29 de septiembre de 2022, César Hernández vuelve a hacer lo propio, dejando constancia por parte de la aerolínea de una respuesta similar a la ya esgrimida anteriormente. El 26 de octubre de 2023, el FASEE vuelve a preguntar por el estado de la deuda. En esta nueva reunión, el CEO informa ahora de que la deuda es de 8 millones de euros y que PDVSA le ha remitido una carta asegurando que debe abonarse antes del 31 de octubre.

La empresa plantea que se reunirá con PDVSA para establecer un plan de pagos en torno a los 6-12 meses posteriores. Al preguntar las autoridades de la Sepi si podría renegociarse la cuantía de la deuda, estos aseveran que no es negociable. Aun así, los responsables de Plus Ultra niegan que esa deuda pueda tensionar las cuentas para el año 2024. "La Dirección del FASEE cuestiona, en relación con el estado de la deuda, si la deuda con PDVSA está incluida en 'Proveedores delegaciones', respondiendo la compañía afirmativamente". Son tres ocasiones en las que el FASEE cuestiona las respuestas de la compañía durante la presente reunión.

La carta del ministro de Maduro

El 29 de noviembre de 2023, el FASEE vuelve a preguntar si ha llegado ya a un acuerdo y la compañía responde que está a la espera de la contestación de PDVSA. El 19 de diciembre de 2023, Plus Ultra asegura que tiene un acuerdo con PDVSA firmado por el ministro de Energía de Nicolás Maduro: "Como se ha indicado con anterioridad, PU ha firmado un acuerdo de pago por el que se abonará 1 millón de dólares en diciembre y 500.000 dólares durante los 14 meses siguientes a partir de enero 2024. En febrero de 2025 estaría saldada toda la deuda con PDVSA. FASEE pregunta si el acuerdo está completamente cerrado, y PU indica que ya han recibido la carta del Ministro de Energía comunicándolo".

Las referencias a la deuda desaparecen después de las actas de la reunión del 26 de abril de 2024: "En relación al estado de la deuda, lo más destacable es la deuda con PDVSA. Se alcanzó a un acuerdo de pagos y PU lo está cumpliendo. Actualmente la deuda está en 6 M€ (9M€ inicialmente)". A posteriori no se vuelve a mencionar la deuda ni si esta ha sido finalmente pagada.