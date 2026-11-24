La actriz Loles León ha protagonizado uno de los momentos más llamativos del mitin de Pedro Sánchez en Barcelona. Tras dedicar buena parte de su intervención a reivindicar los derechos sociales, elogiar al presidente del Gobierno y su relación con Begoña Gómez y pedir la movilización de la izquierda, la intérprete ha estado a punto de llamar Felipe a Sánchez y ha terminado lanzando una advertencia al expresidente socialista.

El lapsus se ha producido en la recta final de su discurso, cuando la actriz ha comenzado a vitorear al alcalde de Barcelona, al presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y al jefe del Ejecutivo. Antes de pronunciar el nombre de Sánchez, León se ha interrumpido a sí misma. "No sabes lo que te iba a decir", ha comentado. "Te iba a decir el innombrable", ha añadido en alusión a Felipe González.

Lejos de zanjar el asunto, la actriz ha aprovechado el desliz para cargar contra el expresidente del Gobierno y advertirle de que, dentro de cuatro años, tiene intención de desvelar todo lo que sabe.

"A los 80 años, que ya sé que no me pueden meter en la cárcel, hablaré. Lo contaré todo", ha asegurado la intérprete, que ha recordado que actualmente tiene 76 años. Acto seguido, ha lanzado una recomendación a González: "O sea, que a este le aconsejo que se muera antes de que yo lo cumpla".

Los elogios a Sánchez y Begoña Gómez

Durante su intervención, León también ha ensalzado la relación sentimental del presidente del Gobierno con su mujer. "Lo más bonito que tenéis Begoña y tú es el amor", le ha dicho a Sánchez, atribuyendo a ese sentimiento el hecho de que el dirigente socialista no profiera insultos.

La actriz ha reconocido que hay muchas cosas que deben arreglarse, aunque ha evitado enumerarlas durante el mitin. "No lo voy a decir ahora porque yo no soy de aquellas que tira piedras", ha señalado, antes de expresar su deseo de sentarse con Sánchez tras una victoria electoral.

La intérprete también ha reivindicado los derechos de los menores y la necesidad de que las familias contribuyan a su desarrollo, refiriéndose a los niños como los futuros votantes socialistas: "Todos, padre y madre, familia paterna y materna, tienen que construir a ese ser humano, que es el que te votará a ti y al PSOE en el futuro".

León, que ha recordado su activismo durante los años 70, se ha referido a las mujeres de su generación como unas abuelas "con las tetas bien puestas todavía" y ha instado a los asistentes a defender los derechos conquistados durante las últimas décadas.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la movilización del electorado de izquierdas de cara al próximo 29 de noviembre. "Salir a votar, salir a votar, que os conozco, salir a votar porque aquí está en juego vuestro futuro y el de vuestros hijos y el de vuestros nietos", ha insistido.