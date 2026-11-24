El Derecho es mucho más que un conjunto de normas. Detrás de cada contrato, cada procedimiento judicial o cada decisión jurídica hay personas, intereses y situaciones que requieren algo más que una correcta interpretación de la legislación. Comprender esas realidades resulta esencial para ejercer la profesión.

La inteligencia artificial y la creciente especialización han transformado el sector jurídico, pero también plantean nuevos desafíos. El profesional del Derecho debe ser capaz de desenvolverse en entornos complejos sin perder de vista los principios que dan sentido a su profesión: la justicia, la integridad, el respeto a los derechos fundamentales y el compromiso con la sociedad.

La formación universitaria debe, por tanto, preparar juristas con una sólida base académica, criterio propio y sensibilidad para valorar las consecuencias de sus decisiones.

El humanismo como fundamento de la formación jurídica

La dimensión humanista del Derecho se encuentra estrechamente vinculada con su propia finalidad: ordenar la convivencia, proteger derechos y ofrecer soluciones a los conflictos que surgen en la sociedad. Por ello, comprender las normas exige también reflexionar sobre los valores que las sustentan y las realidades a las que deben dar respuesta.

Alumnos de Derecho de IEB ante la resolución de casos prácticos

Esta perspectiva adquiere especial relevancia en disciplinas como el Derecho Internacional, donde cuestiones como la protección de los derechos humanos, la dignidad de las personas o la resolución pacífica de conflictos forman parte del debate jurídico. Su estudio muestra cómo las decisiones institucionales repercuten en la vida de las personas.

Marta Iglesias Berlanga, directora académica de IEB, aporta una visión especialmente vinculada a esa dimensión humana y social de las relaciones jurídicas:

"Las relaciones jurídicas no pueden entenderse exclusivamente como estructuras normativas destinadas a regular derechos y obligaciones, sino que deben examinarse desde su dimensión humana y social. El Derecho es un instrumento al servicio de las personas, de la convivencia y del bienestar colectivo, cuya legitimidad depende tanto de su validez formal como de su capacidad para responder a las necesidades humanas, garantizar la dignidad de las personas y contribuir a la justicia social".

La ética profesional, una responsabilidad que comienza en las aulas

La preparación técnica es indispensable para ejercer la abogacía, pero no resulta suficiente por sí sola. La confidencialidad, la independencia de criterio, la honestidad y el respeto a las obligaciones profesionales son principios que deben acompañar al jurista a lo largo de toda su trayectoria.

La importancia de estos valores se hace especialmente visible cuando un abogado debe afrontar situaciones complejas, resolver posibles conflictos de intereses o tomar decisiones en las que entran en juego tanto las expectativas de su cliente como sus responsabilidades profesionales. En esos momentos, conocer la norma es el punto de partida, pero también es necesario interpretar las obligaciones que impone el ejercicio de la profesión.

Pedro Fernández Hernández, profesor de ética de los negocios y deontología profesional en IEB, aborda precisamente la importancia de estos principios en la preparación de los futuros profesionales:

"La verdadera dimensión ética de una persona se manifiesta cuando sus principios entran en conflicto con sus propios intereses. Por ello, la formación debe proporcionar al alumno las herramientas intelectuales y morales necesarias para mantener su independencia de criterio, incluso cuando las circunstancias profesionales le inviten a renunciar a ella".

La formación en valores no debe entenderse como un complemento aislado de los conocimientos jurídicos, sino como parte de un aprendizaje que permita enfrentarse a dilemas reales con argumentos, prudencia y sentido de la responsabilidad.

Esta reflexión resulta especialmente importante en ámbitos como el Derecho Penal, donde las decisiones pueden afectar a la libertad y otros derechos fundamentales y exigen un conocimiento riguroso de las garantías jurídicas. Detrás de un procedimiento existen situaciones personales que no pueden reducirse a un expediente.

Eduardo de Urbano Castrillo, abogado, exmagistrado y profesor de Derecho Penal en IEB, aporta la perspectiva de quien conoce la responsabilidad que acompaña a las decisiones adoptadas en el ámbito de la justicia penal:

"Los profesionales de esta rama del Derecho deben unir conocimiento y humanidad a la hora de tratar las más reprochables conductas que atentan contra los valores y bienes jurídicos más importantes de la sociedad. La presunción de inocencia, los derechos de los justiciables, la reparación de las víctimas o la defensa ante acusaciones que pudieran no ser delito son algunas muestras de los delicados temas que han de abordar los penalistas. IEB asume el reto de formar penalistas capaces de ofrecer respuestas jurídicamente solventes y humanamente responsables a los desafíos de una sociedad en permanente transformación".

Alumnos de IEB durante una sesión de formación jurídica en un programa de especialización

Una formación jurídica que conecta conocimientos, práctica y valores

Esta concepción encuentra su reflejo en el modelo de IEB, que combina una formación jurídica sólida con el acercamiento a la realidad profesional.

Una de sus propuestas son las dobles titulaciones con Grado en Derecho que permiten cursar el título oficial de la Universidad Complutense de Madrid junto con un máster de especialización de IEB. Los alumnos pueden orientar su preparación hacia ámbitos como Mercados Financieros, Banca de Inversión, Relaciones Internacionales o Business Analytics, conectando la formación jurídica con otras disciplinas que forman parte de la actividad económica y social.

Esta combinación ofrece una visión más amplia de los problemas a los que se enfrenta un jurista. Una operación empresarial, una decisión financiera o una controversia internacional no se comprenden únicamente desde una asignatura: requieren analizar intereses diversos, interpretar su contexto y anticipar sus implicaciones.

Por su parte, el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía y a la Procura ofrece una preparación orientada al ejercicio profesional, apoyada en el estudio de casos, las simulaciones de juicios y el desarrollo de habilidades como la argumentación, la negociación y la comunicación. Son situaciones en las que el futuro abogado aprende a defender una posición con rigor sin olvidar las obligaciones que asume frente a su cliente y la justicia.

Alumnos del Máster de Acceso a la Abogacía de IEB consultando bibliografía

El contacto con profesores que combinan la docencia con su experiencia profesional permite trasladar estas cuestiones al aula. El estudiante no solo estudia qué respuesta ofrece el ordenamiento jurídico, sino que aprende a explicar sus decisiones, contrastar alternativas y comprender a las personas implicadas.

Este compromiso con los valores también está presente en la identidad institucional de IEB, cuyo Código Ético recoge principios que orientan su actividad académica y su relación con la comunidad educativa.

En un momento en el que las herramientas tecnológicas pueden facilitar numerosas tareas jurídicas, las capacidades humanas adquieren una importancia particular. Escuchar, comprender y argumentar con rigor siguen siendo cualidades esenciales para construir relaciones de confianza. Porque formar a un buen jurista no consiste únicamente en enseñarle a conocer y aplicar las leyes. También implica ayudarle a comprender a las personas a las que esas leyes deben servir.