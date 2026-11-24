El conocido como cerebro económico de Pedro Sánchez en La Moncloa, Manuel de la Rocha, ha declarado como testigo ante el juez José María Escribano que "nadie vio un posible conflicto de intereses" en que el presidente del Gobierno votase a favor del rescate a Air Europa a pesar de la relación que su esposa, Begoña Gómez, mantuvo con los dueños de la compañía, Javier Hidalgo.

La esposa del líder socialista se reunió con Javier Hidalgo y Víctor de Aldama el 16 de julio de 2020, el mismo día en que Pedro Sánchez, Nadia Calviño y José Luis Ábalos mantuvieron reuniones para abordar la operación. Finalmente, el 3 de noviembre del mismo año, el Consejo de Ministros aprobó el rescate por valor de 475 millones de euros a favor de la compañía siendo esta la primera de las ayudas económicas que firmó el Ejecutivo. El rescate contó con el voto favorable de Pedro Sánchez.

Según ha podido saber Libertad Digital, De la Rocha ha sido preguntado a este respecto por el Ministerio Público y ha esgrimido que "nadie" pensó que podía existir un posible conflicto de intereses por los contactos y negocios que mantenían Begoña Gómez y Javier Hidalgo. Aun así, ha aclarado que él no estaba informado de esas reuniones entre la mujer del líder socialista y el empresario Víctor de Aldama junto al dueño de la aerolínea.

Además, ha negado cualquier tipo de irregularidad y ha aseverado que no informó al presidente del Ejecutivo de las reuniones que mantuvo acerca del rescate. Todas ellas, según ha especificado, se dieron en la sede central de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo del Gobierno que otorgó y supervisó el rescate.

Por su parte, el presidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes con José Luis Ábalos, Pedro Saura, ha aseverado que no mantuvo ninguna reunión, ni con La Moncloa, ni con otros dirigentes de Transportes sobre este asunto. Las acusaciones populares le han interrogado acerca de la nota de prensa que, por mediación de Aldama, publicó el Ministerio de Transportes posicionándose a favor del rescate y tranquilizando así a los accionistas de la compañía.

Como ya hiciera en el juicio en el que fue condenado Ábalos, Saura ha reiterado como testigo que "no escribió ninguna nota de prensa" y que simplemente trasladó un "argumentario" que se posicionaba a favor del rescate por el carácter estratégico de la aerolínea propiedad de Pepe y Javier Hidalgo.

Errejón: "Ni pincho ni corto aquí"

Otro de los testigos que han acudido este martes a los Juzgados de Plaza de Castilla ha sido Íñigo Errejón, que acudía como exportavoz parlamentario de Sumar para responder acerca de una pregunta parlamentaria que profirió en el Congreso.

"Ha sido una declaración como de un minuto y medio o dos minutos; en realidad no sé muy bien lo que hacía aquí", ha espetado Errejón a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla después de haber sido preguntado por el magistrado acerca de la cuestión que planteó en el Gobierno. "En esto ni pincho ni corto", ha aseverado explicando que su pregunta pivotaba "sobre el queroseno que quemaban los aviones, para que las aerolíneas se comprometieran con el cambio climático" y no sobre el rescate.

Por su parte, otras fuentes jurídicas han destacado la validez de los informes y los expedientes de la SEPI, así como que Air Europa sí que cumplía las condiciones para ser rescatada en tanto en cuanto ya ha devuelto la cuantía del préstamo; si bien han recordado que ello no exime de las responsabilidades exigibles si hubo un trato de favor por parte del Gobierno de Pedro Sánchez por sus relaciones personales con su entorno.