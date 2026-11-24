A cinco días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el INE confirma que los residentes con nacionalidad marroquí rebasan por primera vez la barrera del millón en España (1.003.312 personas), un hito demográfico que cobra peso político tras los llamamientos de analistas marroquíes a votar al PSOE y actos de campaña como el de Pilar Bernabé en Valencia.

Los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al Censo Anual de Población a 1 de enero de 2026, sitúan la población total en España en 49.618.622 habitantes, con 7.278.134 residentes de nacionalidad extranjera (el 14,7%), tras un aumento anual de 366.163 extranjeros (+5,3%). Dentro de ese colectivo, Marruecos se mantiene como primera nacionalidad extranjera y supera por primera vez los siete dígitos al alcanzar los 1.003.312 residentes, por delante de Colombia (746.700) y Rumanía (602.827).

El dato demográfico llega en plena recta final de la campaña del 29-N, con las encuestas apretando a La Moncloa y con el foco puesto en cómo se traduce el peso demográfico, y el de los ciudadanos nacionalizados o con derecho a sufragio, en las urnas. En las últimas semanas, voces y analistas en Marruecos y redes sociales afines han alentado abiertamente a la comunidad marroquí en España a respaldar a Pedro Sánchez con consignas como "Tenemos que ayudar a Sánchez para que él nos ayude", apelando al mantenimiento de ayudas sociales y políticas migratorias frente a un eventual cambio de Gobierno del PP y Vox.

En esa misma línea de movilización electoral, el PSOE ha intensificado su presencia en actos dirigidos a este colectivo. Hace a penas una semana, la cabeza de lista socialista por Valencia, Pilar Bernabé, participó recientemente en un encuentro organizado por Casa Marruecos y Jovesólides en Quart de Poblet (Valencia) bajo el lema "Nuestra voz y nuestro voto cuentan. Frente a la morofobia y el racismo", donde defendió la regularización de 200.000 personas impulsada por el Ejecutivo y pidió el voto frente a quienes, en sus palabras, "solo siembran odio". Estas iniciativas han provocado una dura réplica de Santiago Abascal y han reavivado el debate sobre la relación de Moncloa con Rabat y el peso electoral de las nacionalizaciones, en un censo en el que se estima que unos 300.000 ciudadanos de origen marroquí pueden ejercer el derecho al voto.

Más allá del pulso político, la radiografía estadística del INE muestra que de los 49.618.622 residentes en España, 42.340.488 tienen nacionalidad española (85,3%) tras crecer un 0,3% (+124.162 personas) en el último año. Si se atiende al lugar de nacimiento, las personas nacidas fuera de España alcanzan ya los 10.084.277 habitantes, el 20,3% del total frente al 19,3% registrado en enero de 2025, con Marruecos (12,1%), Colombia (10,7%) y Venezuela (7,7%) como principales países de origen, mientras que los nacidos en España retrocedieron un 0,33% hasta situarse en 39.534.345 ciudadanos.

Por nacionalidades extranjeras, los mayores aumentos absolutos durante 2025 estuvieron encabezados por Colombia (+70.166), Venezuela (+46.885) y Marruecos (+34.313), mientras que en porcentaje destacaron Perú (+12,8%), Venezuela (+12,4%) y Senegal (+11,2%). En el extremo opuesto, los mayores descensos se registraron entre los residentes de Rumanía (-6.443, un -1,1%), Honduras (-1.449, un -0,8%) y Reino Unido (-1.154, un -0,4%).

En el plano territorial y demográfico, la población aumentó durante 2025 en todas las comunidades autónomas y en Ceuta, con subidas destacadas en la Comunidad Valenciana (+106.933), Cataluña (+82.150) y Andalucía (+80.936), y cayó únicamente en Melilla (-0,4%), mientras que los mayores de 64 años ya suponen el 21,0% del total, más del doble que en 1975. Con el 29-N a la vuelta de la esquina, la cifra del INE pone números redondos a una realidad que ya venía marcando el discurso de campaña, ahora con más argumentos que nunca.