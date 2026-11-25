El mundo judicial se encuentra en alerta tras comprobar cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ha habilitado esta semana urnas de cartón en distintos consulados para depositar el voto de los nacionalizados con la Ley de Nietos.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo acordó el pasado mes de octubre suspender el voto de aquellos que se habían nacionalizado con la Ley de Nietos que no acreditasen que reunían los requisitos y que, por tanto, se habían aprovechado de la instrucción presuntamente irregular de Sofía Puente. El Alto Tribunal acordó que su voto se depositara en otra urna a la espera de que la Sala resolviera de forma definitiva sobre el fondo del asunto tras acordar la suspensión cautelar del voto. La sorpresa ha llegado cuando ha trascendido que el Ejecutivo socialista no ha suministrado las urnas de metacrilato necesarias para llevar a cabo las votaciones con la máxima seguridad y se han empleado urnas de cartón completamente manipulables.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que se está produciendo "un absoluto descontrol en las votaciones de los consulados habilitando cajas de cartón sin precintar donde se pueden añadir votos fraudulentos en caso de que hiciera falta hacer un escrutinio futuro del voto de los nacionalizados con la Ley de Nietos".

"No se está realizando un proceso de votación transparente y el responsable es el Gobierno de Pedro Sánchez. Concretamente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que no ha dotado de medios suficientes a los consulados para que las votaciones se efectúen con las máximas garantías. La Sala Tercera del Supremo da por hecho que el Ejecutivo socialista tiene que impedir la comisión de delitos en las votaciones proporcionando las urnas necesarias que reúnan los requisitos estipulados. El Gobierno ha tenido tiempo desde octubre para garantizar la seguridad de las votaciones y no lo ha hecho", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD temen que "el Gobierno de Sánchez esté preparando el terreno para presentar impugnaciones electorales a los resultados de las elecciones generales del 29-N si este domingo pierden. Hay un interés evidente de generar caos. Todo este lío se habría evitado proporcionando 6 docenas de urnas, que no tienen un coste elevado".

"Si después del caos generado con la Ley de Nietos el PSOE gana las elecciones, podrá seguir en el poder bunkerizándose a pesar de las irregularidades cometidas. Por el contrario, si el Partido Socialista pierde los comicios este domingo, puede intentar boicotear la transición de Gobierno utilizando los resortes del Estado e impugnando las votaciones gracias al caos que ha generado y no ha evitado de forma deliberada", subrayan.

"Sánchez ha copiado la estrategia de pucherazo electoral que siguió en las primarias del PSOE que ganó en el año 2017 y la ha ampliado a nivel nacional con el 29-N. No se puede olvidar que todas las impugnaciones electorales que se presenten tras ser estudiadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desembocarán en el Tribunal Constitucional donde Cándido Conde-Pumpido tendrá la última palabra", concluyen.

Conde-Pumpido tendrá la última palabra

Tal y como publicó este diario, el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido tendrá la última palabra a la hora de resolver las posibles impugnaciones electorales que se presenten ante los tribunales tras la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Los recursos de amparo contra la proclamación de candidatos electos se podrán presentar entre el 17 de diciembre y el 8 de enero de 2027. Dichos recursos deben quedar resueltos en el Tribunal de Garantías entre el 1 y el 23 de enero. La sesión constitutiva de las Cortes está prevista para el 23 de diciembre.

El tribunal competente para la resolución de los recursos contencioso-electorales que se refieren a elecciones generales o al Parlamento Europeo es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General señala que la sentencia se notifica a los interesados no más tarde del día trigésimo séptimo posterior a las elecciones y que contra la misma "no procede recurso contencioso alguno, ordinario ni extraordinario, salvo el de aclaración, y sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional". El amparo debe solicitarse en el plazo de tres días y el Tribunal Constitucional debe resolver sobre el mismo en los quince días siguientes.

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