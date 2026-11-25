La recta final de la campaña electoral del 29N está marcada por los enfrentamientos políticos y las contradicciones del discurso socialista, pero Carlos Cuesta ha puesto el foco en el desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez y en los motivos por los que una parte del electorado continúa respaldándolo. Durante su editorial en La Noche de Cuesta, de esRadio, el periodista ha repasado los casos de corrupción que afectan al PSOE, el deterioro económico, los problemas de seguridad y las promesas incumplidas del Ejecutivo.

"Yo a estas alturas ya me hago una pregunta: viendo cómo está España, y viendo cómo están los casos de corrupción, ¿en qué está pensando el votante de izquierdas?", ha planteado Cuesta. El periodista considera que el rechazo ideológico a la derecha está impidiendo que una parte de los ciudadanos valore las consecuencias de las políticas del Gobierno sobre su propia vida.

Los 16 casos de corrupción que rodean al PSOE

Uno de los principales bloques del editorial ha estado dedicado a los escándalos que afectan al entorno de Sánchez. Cuesta ha elevado a 16 los casos de corrupción que, según su recuento, rodean al presidente, a su Gobierno y al Partido Socialista, después de incorporar una nueva investigación judicial relacionada con Correos.

"Ya no son 15, en estos momentos ya son 16 casos de corrupción", ha advertido. Entre los nombres que aparecen en la nueva investigación figuran Juanma Serrano, antiguo jefe de gabinete de Sánchez, y Leire Díez, vinculada también a otras investigaciones sobre presuntas irregularidades.

El procedimiento examina distintos contratos de la empresa pública Correos y cuenta con la intervención de la UCO. Cuesta ha destacado especialmente la aparición de Innova Next, la compañía vinculada a Juan Carlos Barrabés que recibió cartas de recomendación de Begoña Gómez. "Qué casualidad, qué casualidad", ha ironizado al recordar esta conexión.

El periodista también ha repasado otros asuntos, como la trama SEPI, las presuntas irregularidades en contratos de obras públicas y los rescates de Air Europa y Plus Ultra. Entre las cantidades que menciona figuran los 900 millones de euros relacionados con la trama SEPI, los 700 millones de la trama de obras públicas y los 475 millones del rescate de Air Europa.

Cuesta ha cuestionado la falta de explicaciones sobre estos asuntos y ha vuelto a dirigirse a los votantes socialistas: "¿Van a permitir que se cachondeen de ustedes en su propia cara y les da lo mismo?".

La subida de impuestos y el deterioro de los servicios públicos

El periodista también ha cuestionado el discurso económico del presidente del Gobierno, especialmente sus afirmaciones sobre las supuestas rebajas fiscales para las clases medias y trabajadoras.

Cuesta ha puesto en duda que los españoles estén pagando menos impuestos y ha defendido que las subidas tributarias terminan repercutiendo sobre la inmensa mayoría de los contribuyentes. "Cada vez que se aprueba una subida de impuestos, ¿saben para quién se aprueba? Para el 99 % restante", ha afirmado.

En su análisis, ha recordado el peso del IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y los impuestos especiales sobre las economías familiares. "¿A quién le ha bajado los impuestos este Gobierno, por amor de Dios? Que no se lo ha bajado absolutamente a nadie", ha criticado al contraponer sus argumentos a las declaraciones de Sánchez sobre el ahorro fiscal de millones de ciudadanos.

Pero su denuncia no se limita a la presión tributaria. "La gran pregunta es para qué nos los han subido", ha insistido, antes de cuestionar que el incremento de la recaudación se traduzca en mejores infraestructuras, servicios sanitarios, educación o transportes.

Como ejemplo, ha destacado las advertencias sobre el mantenimiento de la red ferroviaria. Según ha explicado, un informe de la nueva autoridad independiente de investigación de accidentes alerta de que algunos riesgos que estuvieron presentes en siniestros anteriores podrían seguir existiendo. "Los fallos, todos los riesgos que había para la seguridad, siguen presentes en estos momentos", ha señalado al resumir las conclusiones que atribuye al informe.

Las violaciones y los homicidios, en el centro de su denuncia sobre la inseguridad

Otro de los asuntos centrales ha sido el aumento de la delincuencia. Cuesta ha comparado los datos de criminalidad de 2018 con las cifras de 2025 que ha presentado durante su intervención.

"Vamos con homicidios dolosos y asesinatos consumados, lo más grave", ha introducido antes de señalar que, según sus datos, han pasado de 289 casos en 2018 a 360 en 2025. También ha destacado el incremento de los homicidios en grado de tentativa, que habrían aumentado de 802 a 1.450.

Especialmente contundente ha sido al referirse a las agresiones sexuales con penetración. "La violación, se lo repito, ha pasado de 1.700 a 5.500", ha afirmado. Asimismo, ha mencionado el aumento de los delitos de lesiones, los robos con violencia e intimidación y el tráfico de drogas.

El periodista ha cuestionado que estos indicadores no provoquen una mayor preocupación política. "Digo yo que tampoco seleccionarán los delincuentes a gente de derechas, ¿verdad?", ha ironizado, antes de insistir en que la inseguridad afecta a todos los ciudadanos, independientemente de sus ideas.

Las contradicciones del discurso feminista del Gobierno

Cuesta también ha recuperado la polémica de las pulseras antimaltrato y las informaciones sobre unos audios de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en los que, según expone, se reconocería que los fallos del sistema eran conocidos desde mayo de 2025.

"Estamos a noviembre del 26", ha recordado al cuestionar que los problemas se conocieran desde hacía más de un año. El periodista ha criticado especialmente que un asunto relacionado con la protección de las mujeres no haya provocado mayores responsabilidades políticas.

También ha contrapuesto el discurso abolicionista del PSOE sobre la prostitución con los distintos escándalos y episodios relacionados con el entorno socialista que menciona durante el editorial. "¿Pero vosotros no erais los de abolir la prostitución?", ha preguntado con ironía.

Las promesas de vivienda y las ayudas sociales

En el tramo final, Cuesta ha puesto el foco en la vivienda y el empleo. Ha criticado las promesas de construcción de vivienda pública del Gobierno y ha recordado que las cifras anunciadas por Sánchez no equivalen necesariamente a viviendas terminadas y entregadas a sus futuros propietarios.

"¿Alguien tiene las llaves de una vivienda social?", se ha preguntado al cuestionar los anuncios del Ejecutivo. También ha criticado el funcionamiento del ingreso mínimo vital, al considerar que las ayudas no pueden convertirse en un mecanismo de dependencia permanente sin facilitar la incorporación al mercado laboral.

El periodista ha recordado además que, según los datos que cita, 580.000 personas han tenido que recurrir al pluriempleo para complementar sus ingresos y llegar a fin de mes. "¿Esta era la dignidad del trabajo? ¿Esta era la vivienda digna que se nos iba a dar?", ha planteado.

Cuesta ha concluido apelando a la responsabilidad de los votantes y defendiendo que la alternancia política es una parte esencial de la democracia. "Unas veces gobiernan unos, otras veces gobiernan otros", ha recordado, antes de cuestionar que el miedo a una victoria de la derecha justifique mantener el apoyo al PSOE.

Su mensaje final ha sido una crítica al sectarismo político y a la dependencia de las promesas del poder. "Lo mejor que puede hacer un Gobierno es cobrar los menos impuestos posibles y conseguir que la gente pueda salir a flote por sí misma", ha sentenciado.