España llega al final de una intensa carrera electoral tras el anuncio de Pedro Sánchez de disolver las Cortes y fijar los comicios generales para este domingo, 29 de noviembre. Después de semanas de debate y movilización política, la cuenta atrás llega a su fin. Este fin de semana, millones de ciudadanos están llamados a los colegios electorales para decidir en las urnas el futuro político del país.

Garantizar la transparencia de las elecciones y proteger el ejercicio libre del voto son pilares fundamentales del sistema democrático. Por ello, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) dedica una sección específica a tipificar las infracciones que constituyen delitos electorales, estableciendo penas de prisión, multas e inhabilitaciones para quienes vulneren el proceso, con el Código Penal como marco subsidiario.

Las sanciones no solo afectan a la ciudadanía o a los votantes, sino que se aplican con especial rigor sobre funcionarios públicos, miembros de mesa, partidos políticos y medios de comunicación.

El texto legal detalla las principales conductas castigadas y sus consecuencias penales.

Falsedades y abuso de oficio

Los funcionarios públicos que abusen de su cargo para alterar fechas o lugares de votación, manipular el censo, cambiar sobres o papeletas, realizar recuentos inexactos o permitir el voto fraudulento se enfrentan a las sanciones más graves de la ley, de 3 a 7 años de prisión y multas de hasta 24 meses. La imprudencia grave en estos supuestos se sanciona con multa de 12 a 24 meses.

Abandono o incumplimiento de la Mesa Electoral

Los presidentes, vocales y sus respectivos suplentes que no se presenten, abandonen la mesa o el puesto sin causa legítima o incumplan con la obligación de avisar con antelación, incurrirán en penas de prisión de 3 meses a 1 año o multas de 6 a 24 meses.

Voto irregular y fraude en el voto por correo

Quienes voten dos o más veces o sin capacidad legal se exponen a penas de 6 meses a 2 años de cárcel, multas e inhabilitación para cargo público de 1 a 3 años.

Asimismo, infringir los trámites del voto postal conlleva de 3 meses a 1 año de prisión, mientras que participar en falsedades en esta modalidad eleva la pena de 6 meses a 3 años.

Compra de votos, coacciones e impedimentos

Intentar comprar un voto mediante dinero o promesas, o coaccionar a un elector con violencia o intimidación, acarrea penas de 6 meses a 3 años de prisión. Si estas presiones son ejercidas por funcionarios públicos, se añade la inhabilitación absoluta de 1 a 3 años.

Infracciones en propaganda, encuestas y orden público

Hacer propaganda fuera de plazo o infringir las normas de cartelería conlleva de 3 meses a 1 año de cárcel. Las penas son mayores (hasta 2 años) si la propaganda es difundida por miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, jueces o miembros de las Juntas Electorales.

Publicar encuestas vulnerando la normativa se castiga con prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación profesional de 1 a 3 años.

Entrar armado a un local electoral o perturbar gravemente el acto se sanciona con de 3 a 12 meses de prisión.

Delitos de financiación y administración electoral

Los administradores de partidos que falseen las cuentas de campaña se enfrentan a penas de 1 a 4 años de cárcel. Asimismo, la apropiación indebida o la desviación de fondos electorales conlleva penas de hasta 6 años de prisión si el importe supera los 50.000 euros.

Agravantes en campaña electoral

La legislación protege de manera reforzada el debate político. Por ello, los delitos de calumnia e injuria cometidos durante el periodo de campaña electoral y con motivo de la misma se castigarán aplicando las penas privativas de libertad previstas en el Código Penal en su grado máximo.