El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles por unanimidad pedir explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haberle retirado la escolta a la juez que instruyó el caso de David Sánchez, Beatriz Biedma.

El Ministerio del Interior puso escolta a Biedma después de que la magistrada de Badajoz denunciase una posible persecución del exjuez y socio de Leire Díez, Luis Sáenz de Tejada, mientras conducía desde el aeropuerto hasta su domicilio tras declarar como perjudicada en la Audiencia Nacional. La denuncia ante la Policía Nacional provocó que la magistrada contase con la escolta.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital señalan que el pleno celebrado este miércoles ha aprobado por unanimidad esta solicitud de información hacia el titular de Interior después de conocer que le ha sido retirada la escolta a la juez Biedma. La magistrada se encuentra personada como perjudicada en el caso de las cloacas del PSOE que se encuentra investigando el juez Santiago Pedraz.

En este caso, el socio de Leire Díez habría contactado con la líder del clan del narcotráfico de Badajoz conocido como los Rocho para "eliminar" a Biedma. De hecho, la propia Cintia Rocho declaró como testigo este martes que Sáenz de Tejada estaba detrás de los grupos de las calumnias contra Biedma y que fue él quien la llamó para pedir que "eliminara" a Biedma deslizando frases como "a palos aprende el burro" o que Biedma era "un grano en el culo".

Cintia Rocho aseguró que no aceptó la petición y que ni siquiera dio pie a que Sáenz de Tejada le ofreciese cualquier tipo de contraprestación a cambio de actuar contra la juez de instrucción. "No me ofreció nada porque no tuvo opción", aseguró antes de destacar que ella entendió que el exmagistrado se refería a "daños físicos", si bien no le dio pie a especificar. Todo ello, en una tensa declaración en la que Pedraz amenazó hasta en dos ocasiones con expulsar a Sáenz de Tejada.

La líder del clan del narcotráfico también remitió un escrito al juez Pedraz la semana pasada en el que pedía escolta para acudir a la Audiencia Nacional, motivo por el que acabó declarando por videoconferencia. Rocho informó en este contexto de que estaba recibiendo amenazas de muerte, como ya las habían sufrido su padre y su marido, que fueron asesinados en dos tiroteos en Badajoz. En este marco, advirtió que la semana pasada se produjo un nuevo asesinato de una persona de su entorno también por medio de un tiroteo ocurrido en Badajoz, lugar en el que también vive Biedma.

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