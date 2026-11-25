La investigación de la Audiencia Nacional sobre el asalto de inmigrantes que sufrió Ceuta los pasados 30 y 31 de julio ha topado con un nuevo obstáculo tras confirmarse que no queda rastro audiovisual en el puerto de la ciudad autónoma de aquellas jornadas críticas. Según el escrito remitido el pasado 20 de octubre por el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel, a la magistrada María Tardón, la entidad únicamente conserva grabaciones desde el 20 de septiembre en adelante, habiendo eliminado todas las anteriores al cumplirse el plazo ordinario de treinta días establecido en la normativa general.

Lo más llamativo de la comunicación oficial, enviada apenas veinticuatro horas después de recibir el requerimiento de la instructora, es que el propio organismo portuario reconoce de forma expresa que la legislación vigente contempla excepciones al borrado automático cuando las imágenes guardan relación con infracciones penales o administrativas graves o muy graves sujetas a investigación policial o procedimiento abierto, "como es al parecer el caso que nos ocupa". Pese a la gravedad de unos sucesos que motivaron la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional, las grabaciones de finales de julio no fueron preservadas.

El documento remitido a la juez deja además al descubierto las carencias materiales en materia de seguridad perimetral. La Autoridad Portuaria sostiene que sus instalaciones "distan sustancialmente de la zona fronteriza de esta ciudad" y se encuentran "al otro extremo de dicho punto fronterizo", al tiempo que admite que en ese entorno no dispone de cámaras, drones, sistemas de control, ni medios audiovisuales equivalentes, limitándose su red de videovigilancia a la zona estricta de dominio público portuario.

El informe enviado a la instructora añade que, en las jornadas anteriores al 30 de julio, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo efectuaron sucesivos traslados al puerto de inmigrantes llegados a Ceuta por mar. Igualmente, consigna que el 29 de julio, un día antes de las entradas masivas, se mantuvo una reunión informal promovida por la Delegación del Gobierno con asistencia de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Autoridad Portuaria para valorar una parcela destinada de forma provisional a centro temporal de atención a extranjeros, una vía que no se materializó por el curso de los acontecimientos.

Aun así, tras la irrupción masiva de miles de personas, dos parcelas portuarias de Ceuta terminaron utilizándose para albergar a cerca de dos mil migrantes en un espacio ya desmantelado frente al que la Autoridad Portuaria había emitido un informe contrario. Junto a este documento, la jueza recibió otro de Salvamento Marítimo que contabiliza 222 personas rescatadas en el mar y llevadas a puerto entre el 30 de julio y el 19 de octubre, sin que se registrara el hallazgo de ningún fallecido durante ese lapso. Ambos informes pasan a engrosar la causa que instruye María Tardón para determinar el alcance de unos hechos en los que la magistrada vio indicios de una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España".