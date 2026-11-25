El silencio demoscópico que impone la ley española hace mucho que dejó de tener sentido en un mundo donde la conexión por internet te permite acceder a lo que se publica en cualquier país del mundo. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece en su artículo 69.7 que "durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación".

Para saltarse dicha prohibición, las empresas demoscópicas publican sus trackings diarios en medios extranjeros. De esta forma, el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (Gesop) ha publicado este martes su primera encuesta diaria en el medio australiano The Adelaide Review, y seguirá haciéndolo hasta el próximo sábado, jornada de reflexión, otra limitación que afecta a las elecciones y que tampoco tiene mucho sentido que siga existiendo en la actualidad.

Los datos más destacados que recoge la encuesta de Gesop son tres: el bloque de la derecha sigue manteniendo una holgada mayoría absoluta a cinco días de las elecciones del 29 de noviembre; en ambos bloques se produce un retroceso simultáneo de PP y PSOE en favor de sus socios de bloque; y, en tercer lugar, la movilización que se prevé es muy alta.

La derecha, entre 187 y 195 escaños

En primer lugar, el bloque de la derecha se encuentra en esta recta final de campaña en una horquilla de entre 187 y 195 escaños, muy por encima de los 176 diputados que marcan la mayoría absoluta. En este bloque, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones con el 31,9% de los votos y una horquilla de 128 a 132 escaños, frente a los 137 que obtuvo en 2023. Si se compara con la última encuesta difundida por Gesop en España el pasado lunes, los populares retroceden un punto y entre tres y cuatro diputados. El tracking otorga a Vox, liderado por Santiago Abascal, el 18,3% de las papeletas y entre 59 y 63 escaños —frente a los 33 de la anterior legislatura—, tras sumar ocho décimas desde el lunes.

En el bloque de izquierdas, el PSOE liderado por Pedro Sánchez se situaría en el 28,2% de los sufragios y entre 108 y 114 escaños, frente a los 121 que obtuvo en 2023. Esto implica una caída de ocho décimas y dos actas respecto al sondeo de esta encuestadora realizado al inicio de la semana, aunque su distancia con el PP se estrecha dos décimas, pasando de 3,9 a 3,7 puntos. En este bloque de izquierdas, Frente Amplio con Ada Colau a la cabeza sube nueve décimas con respecto al sondeo del lunes, llegando al 7,6% de los votos y una horquilla de 9 a 13 diputados. Es decir: entre dos y tres más que el lunes, pero muy lejos de los 31 que obtuvieron Sumar y Podemos en 2023.

Retroceso de PSOE y PP en favor de FA y Vox

Por lo tanto, el segundo dato destacado que arroja este sondeo de Gesop es que en ambos bloques se produce un retroceso simultáneo de PP y PSOE en favor de sus socios de bloque, Vox y Frente Amplio. Todo ello a un día del debate a cuatro en el que se verán las caras los líderes de los cuatro partidos: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau.

Otros resultados que vaticina la encuesta son que ERC subiría de 7 a 9-12 diputados, disputando la cuarta plaza al Frente Amplio; Junts caería de 7 a 3-5 escaños, mientras que predice el descalabro total de Podemos, que quedaría fuera del Congreso.

Altísima participación

Por último, el tercer dato destacado de este sondeo es el de participación. El sondeo de Gesop prevé una participación altísima, del 84,1%.

De ser esto cierto, si lo unimos a la holgada mayoría que sumaría el bloque de derechas, desmentiría el mantra de que una alta participación implica un triunfo de la izquierda, como lleva repitiendo sin parar en todos sus mítines y entrevistas Pedro Sánchez. Más bien daría la razón a aquellos politólogos y demóscopos que unen la amplia participación a un cambio de ciclo político.