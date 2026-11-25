¿Ganará el PSOE las elecciones generales con el voto de la Ley de Nietos? Esa es una de las preguntas que más se están haciendo los españoles a pocos días de los comicios en los que unos cuantos escaños bien repartidos pueden volver a colocar a Pedro Sánchez en la Moncloa otros cuatro años más. Después de meses de tira y afloja entre el PSOE y el Tribunal Supremo para conseguir que estos miles de extranjeros nacionalizados con la Ley de Nietos pudieran votar en las elecciones, 190.000 personas es el balance de nacionalizados con esta Ley de Memoria Democrática que podrán acudir a las urnas. Y la realidad es que estos miles de votos podrían cambiar hasta 14 escaños en distintas provincias y por tanto ser decisivos en el resultado final si finalmente la suma de Partido Popular y Vox no es tan amplia como predicen las encuestas.

En el mes de septiembre, el Alto Tribunal suspendió el derecho al voto de 163.000 extranjeros que fueron nacionalizados con la polémica instrucción de Sofía Puente, hermana del dimitido ministro de Transportes, Óscar Puente, que retorció la Ley de Nietos para conceder el pasaporte español al mayor número de personas. La instrucción fue enviada a los funcionarios de los consulados el 25 de octubre de 2022 y ha llevado a Sofía Puente, exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, a recibir tres querellas por presunta prevaricación con la Ley de Nietos.

El Supremo tomó esta medida cautelar después de considerar que la Ley de Nietos supone un "peligro fundado, real y serio" para las elecciones. Desde que se tomó la decisión, el Gobierno de Pedro Sánchez ha presionado sin fortuna a los jueces del Supremo para que dieran marcha atrás y dejasen votar a estos 163.000 extranjeros nacionalizados con la Ley de Memoria Democrática, que, por cierto, están votando en los consulados en urnas de cartón separadas de los demás votos de los españoles residentes en el extranjero.

Votos estériles, ya que de momento tienen suspendido el derecho al voto por no haber acreditado el exilio. Las cifras son demoledoras. Solo 901 de los 163.355 nacionalizados con la instrucción de Sofía Puente acreditaron documentalmente su condición de descendientes de exiliados. Sin embargo, el Gobierno ha instalado estas urnas separadas para guardar estos votos por si más adelante consigue que sean válidos en estas generales.

Los que sí están pudiendo votar sin ningún tipo de problemas son los 190.000 hijos de estos 163.000 nacionalizados sin acreditar el exilio. El Alto Tribunal decidió no suspender el voto de los hijos excusándose en que no había tiempo para revisar la documentación. Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, la decisión del Supremo de permitir votar a los hijos de los nacionalizados con la Ley de Nietos "es práctica, no jurídica", ya que "el Supremo consideraba que no daba tiempo a identificar a los 189.678 hijos de nacionalizados" antes de las elecciones generales decisivas que pueden sacar a Sánchez de la Moncloa.

14 escaños pueden cambiar con estos 'nietos'

190.000 votos que pueden ser claves para que el PSOE gane las elecciones. El voto de los hijos de los nacionalizados con la Ley de Nietos del Gobierno de Pedro Sánchez puede afectar a 14 escaños en las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital temen que "permitir el voto de los 189.678 hijos de los nacionalizados con la Ley de Nietos puede repercutir de forma notoria en los resultados de las próximas elecciones generales del 29-N".

"En un escenario en el que esos casi 190.000 votos se fueran a computar en las circunscripciones más ajustadas de los pasados comicios de 2023, donde el último escaño se decidió a menudo por menos de 2.000 o 5.000 votos, podría tener una afectación de hasta 14 escaños", añaden. "La Ley de Nietos es el mayor pucherazo y fraude electoral que se recuerda en el derecho electoral español", señalaban las mismas fuentes.

Un voto de la Ley de Nietos que ha puesto patas arriba los consulados españoles de muchas ciudades de todo el mundo. Libertad Digital y esRadio han podido documentar casos surrealistas en diferentes consulados y colas kilométricas de más de cuatro horas en las que la mayoría de los presentes no eran españoles, como ha sido el caso de Miami.