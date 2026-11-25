Nuevo encontronazo entre Gabriel Rufián y Luis Figo. El exfutbolista portugués respondió en sus redes sociales a unas declaraciones realizadas por Rufián en el debate a ocho celebrado en RTVE que reunió a los portavoces parlamentarios del PP, PSOE, Vox, Frente Amplio, ERC, Junts, Bildu y EAJ-PNV.

"Yo le quiero bien a todas las izquierdas, a todas. Soy plenamente consciente de lo que viene y nos vamos a dejar todo para que no llegue. Yo lo único que le pido a la gente, te pido, es que votes con memoria", aseguró durante el debate.

Seguidamente añadió: "Creo que mucha gente que no estábamos llamados a influir, a mejorar la agenda legislativa del gobierno, lo hemos hecho, las izquierdas soberanistas". Asimismo, lanzó una pregunta: "Si viene el fascismo, ¿quién se va a enfrentar mejor a él? Si hay que presionar al PSOE en Moncloa, ¿quién lo va a hacer mejor? Ya está".

Rufián no se olvidó de retomar el discurso identitario: "Y en mi caso, en el caso de mi país, en Cataluña, lo digo abiertamente, no hay una manera correcta de ser catalán. La derecha catalana lleva toda la noche recriminándome a representar a Podemos y yo me siento muy orgulloso de representar a la diversidad de mi país". Por último, culminó su intervención: "Si la libertad, la justicia social, la democracia y el antifascismo te representan, eres de los míos".

Estas palabras del portavoz parlamentario de ERC provocaron la reacción de Luis Figo: "Pobrecito esta con miedo de perder sus 140 mil pavos!!! No te van a votar ni tus primos, vete ya predicador", le apuntó el exfutbolista. Más allá de que la conversación se quedase ahí, Rufián volvió a replicar con un "suéltame el brazo ya, pesetas" y es que no es la primera vez que ambos se enzarzan.

Pobrecito esta con miedo de perder sus 140 mil pavos!!!

No te va a votar ni tus primos, vete ya predicador. https://t.co/xdqXIFiq53 — Luís Figo (@LuisFigo) November 24, 2026

Ante estas palabras, Figo recurrió a un montaje realizado con inteligencia artificial en el que aparece Rufián junto a Óscar Puente y por detrás imágenes de los accidentes ferroviarios ocurridos en España en los últimos meses. Todo acompañado de: "Agárrale bien predicador".

Nuevamente, el portavoz de ERC volvió para atacar al portugués. En esta ocasión recurrió a una de las noches más recordadas por el futbolista, el 21 de octubre de 2002. Ese día, volvió al Camp Nou después de haber dejado un gran vacío en la ciudad condal que lo tenía como uno de sus mayores ídolos y haber fichado por el Real Madrid.

En respuesta a esta decisión, la afición culé lo recibió lanzando todo tipo de objetos, desde billetes falsos hasta una cabeza de cochinillo, y esto último es a lo que recurre Gabriel Rufián.

Otro rifirrafe con Marcos Llorente

Con su populismo habitual, Rufián cargó contra los grandes patrimonios, a quienes hace directamente responsables de la situación de vulnerabilidad de muchas personas, obviando el papel que tienen en este sentido las políticas puestas en marcha y las dificultades que existen en nuestro país para la creación de riqueza y prosperidad.

Esta vez, el blanco de sus críticas ha sido Marcos Llorente, después de que el futbolista del Atlético de Madrid compartiera en sus redes sociales un vídeo dando caviar a su hija pequeña. Además, el futbolista del Atlético de Madrid acompañó estas imágenes de la canción Esos amores, de Julio Iglesias, y un mensaje dedicado a su hija en el que aseguraba: "La única persona capaz de hacerme disfrutar quitándome media lata".

De este modo, el diputado no ha desaprovechado la ocasión para volver a agitar el discurso de la desigualdad y señalar a quienes tienen más dinero. Así las cosas, el diputado de ERC ha lanzado un mensaje en redes sociales donde defendía que "mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle una manzana a sus hijos lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más".