El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha tomado la decisión de revocar el tercer grado concedido por el Gobierno Vasco al terrorista de ETA Henri Parot por la "gravedad" de los delitos que cometió y ha acordado que se mantenga en el régimen de semilibertad en el que actualmente se encuentra.

El pasado mes de septiembre la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó un recurso ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en el que se mostraban en contra de la decisión adoptada por el Gobierno Vasco. La Fiscalía consideraba que la decisión era prematura y que no se ajustaba a los criterios legales. La Fiscalía explicó que las clasificaciones penitenciarias deben estar basadas en una "valoración individualizada" de las circunstancias del preso.

"Se estima el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la resolución de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco de fecha 08/09/2026 que acuerda la progresión a tercer grado del interno Henri Parot, y acuerdo su mantenimiento en segundo grado, art. 100.2 RP", señala el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Con muy buen criterio el Ministerio Público razona que no basta a efectos de la clasificación pretendida destacar factores como la edad, el arraigo familiar o social, el disfrute de permisos o la propia aplicación del art. 100.2 RP. La valoración a efectos del proceso de reinserción debe ser completa, constatando cada una de las circunstancias y variables existentes sin obviar otras como son la extrema gravedad delictiva, que el licenciamiento definitivo aún se produce el 27/08/2028 y que se está aplicando el principio de flexibilidad del art. 100.2 RP, con un resultado positivo y sin ningún tipo de incidencia, pero que exige una consolidación que justifique un régimen en tercer grado", añade el auto.

Sobre la situación de Parot, la Audiencia Nacional recuerda que pesan sobre él penas que suman 41 años por ser autor de delitos de asesinato, homicidio y atentado, entre otros. No obstante, también precisa que ha ido evolucionando positivamente durante su estancia en prisión y que el riesgo de reincidencia es bajo.

Sin embargo, desde la Fiscalía precisan que es "imposible prescindir de la extraordinaria gravedad de la trayectoria criminal del interno". "En particular, es un hecho notorio que las condenas impuestas traen causa de su integración operativa en la organización terrorista ETA y de su participación en múltiples acciones terroristas que provocaron la muerte de más de treinta y nueve personas", explican.