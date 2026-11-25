A cinco días de las trascendentales elecciones del 29 de noviembre, la número dos por Madrid del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha analizado en una entrevista con Federico Jiménez Losantos, en esRadio, por qué estos comicios son absolutamente trascendentales para España y también ha repasado algunos de los hitos del "basural" (como lo definió Felipe González) del PSOE y de esta legislatura. Estas son algunas de las frases más destacadas de la dirigente popular:

"Estas elecciones van de recuperar la decencia. Nos jugamos la nación y la democracia"

"Han pulverizado la moral pública más elemental. Son unas elecciones prepolíticas, que van más allá de una ideología u otra".

"Nos jugamos si España va a ser derrotada. Hay que derrotar a Sánchez para asegurar la victoria de España".

"La gente no se resigna a que España esté condenada a ser lo que los odiadores de España quieren que sea"

"Queremos ir a las urnas, recuperar la decencia y la esperanza (…) Hay una movilización esperanzada y me llena de energía".

"La superioridad moral está en la derecha; la izquierda está devastada moralmente".

"Ninguna mujer con un mínimo de dignidad podría votar hoy al PSOE (…) Sánchez tiene de feminista lo que yo de socialista o incluso de comunista".

"Ha habido una cleptocracia que ha prostituido lo público"

"Sánchez borró los delitos de un prófugo para llegar al poder y ahora manosea el censo para no acabar prófugo él".

"¿Quién dio la orden de eliminar a la juez Biedma? Esa pregunta necesita respuesta en una democracia, tenemos que llegar hasta el final".

"Sánchez ha arrastrado la dignidad de sus propios ministros".

"Sánchez está aplicando su manual de resistencia en las urnas. Quiere quedarse a sabotear la vida pública y necesitamos abrir brecha" entre PP y PSOE; "cuanto mayor sea la distancia más categórica será la derrota, (…), hay que mandarlo definitivamente a su casa".

"No hay libertad sin responsabilidad. Necesitamos poner en marcha nuestro sentido de la responsabilidad, tenemos que ser militantes de la democracia para preservar nuestra democracia".

"Galvanizar a los españoles"

A lo largo de la entrevista, la diputada ha apelado a una movilización masiva para alejar al sanchismo definitivamente del poder. A su juicio, la gente "ha comprendido claramente lo que nos jugamos" y quiere "recuperar la decencia política". La cita "va de recuperar la decencia más elemental en la pública". También ha advertido de que la "cleptocracia mata, genera ruina y muerte". Y ha enumerado la casi interminable lista de casos de corrupción y escándalos que han rodeado el Gobierno: "joyas, putas, saunas, mordidas narcos, mafias…".

"Este es el manual del burro de Troya de la democracia", ha dicho sobre la estrategia de Pedro Sánchez y su deriva en estos años. Se ha ido aplicando, ha destacado, en distintos países: "Fraude, odio, violencia, comprar votos en el consejo de ministros de forma absolutamente impudica", ha enumerado, y "manosear el censo electoral".

Álvarez de Toledo ha insistido una y otra vez en la importancia de ir a votar: "Voy a galvanizar a los españoles, pero yo sola no puedo". "No hay libertad sin responsabilidad, necsitamos poner en marcha nuestro sentido de la responsabilidad", ha insistido la diputada, tras mencionar el ejemplo de la oposición venezolana. "Tenemos que ser militantes de la democracia para preservar nuestra democracia", ha insistido en un llamamiento a una votación masiva como fórmula para alejar el fantasma de los pucherazos: "El único pucherazo seguro es tu abstención".