La coincidencia de este miércoles con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) vuelve a poner bajo el foco las tensiones y contradicciones en el discurso público de la actriz Loles León. A su reciente respaldo explícito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSC en un mitin en Barcelona —donde llamó a defender los derechos conquistados por las mujeres y advirtió de que no se puede dar "ni un paso atrás"— se suma la difusión de una intervención suya en vídeo grabada hace unos años y recuperada en X en las últimas horas en la que sostiene que "se ha dado la vuelta la tortilla", afirma que "los hombres son una mierda y las mujeres lo tienen todo" y denuncia abusos de determinadas madres en procesos de separación y custodia.

El contraste entre ambos mensajes resulta especialmente llamativo en una jornada marcada por la reivindicación institucional y social contra la violencia machista y por el debate político sobre las leyes y políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo en materia de igualdad y protección a las mujeres.

De los derechos conquistados al "se ha dado la vuelta la tortilla"

En su intervención recogida en el vídeo difundido en redes sociales, la intérprete parte de su propia trayectoria vital y militante para reivindicar los avances logrados desde la década de los setenta: "He luchado por la igualdad y los derechos de la mujer desde que tengo sentido de razón y sentido de lo que es la dignidad. Lo he conseguido junto con muchas mujeres de mi generación". En ese mismo relato, recuerda una época en la que "la mujer no tenía derecho ni de coger un avión" y subraya que lucharon "para ser mujeres iguales que los hombres, para tener una igualdad".

Sin embargo, el hilo argumental da un giro brusco cuando traslada ese balance histórico al presente y plantea una inversión de papeles: "Resulta que ahora se ha dado la vuelta la tortilla. Ahora resulta que el hombre no tiene nada. Nada, como estábamos nosotras en los 70. Que no teníamos nada, no pintábamos nada. Éramos una mierda. Y resulta que ahora los hombres son una mierda y las mujeres lo tienen todo".

Aunque en el fragmento del vídeo la actriz matiza a continuación —"Estoy hablando generalizando. Hay casos y casos"— y cita ejemplos de separaciones amistosas en las que "civilizadamente se separan y no tienen necesidad de ir a un juez para estar una semana una la madre con el niño y otra semana el padre con el niño", la generalización inicial choca con el tono de defensa cerrada de los derechos adquiridos que suele acompañar a su apoyo público al PSOE y a Pedro Sánchez.

Custodias, reproches en las rupturas y leyes de género

En el tramo final de su alocución en el vídeo, Loles León centra su crítica en los conflictos familiares tras una ruptura y en cómo, a su juicio, algunas mujeres instrumentalizan a los hijos y excluyen al entorno paterno: "Pero cuando en cuanto empiezan a imperar los intereses y los egoísmos personales, se acabó el niño. El niño no existe. El niño es una munición que yo voy a cargar en contra de este hombre. ¿Por qué? Porque quiero que me mantenga y quiero tener la casa y quiero tener el niño y quiero mandar en él y quiero mandar en todo".

Aquí hay algo no me cuadra jajajajapic.twitter.com/kHr84JGOZh https://t.co/neO1UCFpFH — rodrigo (@fagotadovd) November 24, 2026

La actriz añade que observa "familias tan atemorizadas porque una sola señora decide que ese niño es de ella solo y que nadie de la parte del padre lo va a tratar, nadie lo va a ver, nadie va a decidir", lamentando que esa decisión deje al menor sin "primitos, ni tíos paternos, ni abuelas, ni nadie", bajo el dominio exclusivo de la familia materna.

Este tipo de argumentos —que ponen el acento en los supuestos perjuicios hacia los padres y el entorno paterno en los procesos de separación— suelen utilizarse en el debate público para cuestionar el enfoque de la Ley Integral contra la Violencia de Género y las dinámicas judiciales asociadas a las denuncias y custodias. Precisamente por ello, resulta paradójico que convivan en el repertorio público de la actriz con su respaldo sin fisuras al Gobierno de Sánchez, formación que ha hecho de la legislación de género y de la defensa de las políticas feministas una de sus banderas políticas, pese a las críticas recibidas desde la oposición.

El apoyo a Sánchez y el llamamiento al voto

En el mitin del PSC en Barcelona en apoyo a Pedro Sánchez, Loles León apeló a la memoria de quienes lucharon en las décadas pasadas y situó la cita electoral en términos de supervivencia democrática y defensa de los avances sociales. "Con lo que ha costado" conseguir derechos, sostuvo, no cabe retroceder, reclamando a las mujeres mayores y a las abuelas "dejar un legado de un país democrático" y pidiendo a los jóvenes movilizarse para convencer a quienes no ven "la realidad de lo que se nos viene encima".

En ese mismo acto, reivindicó la identidad de su generación con un mensaje combativo —"Aquí estamos, miradme, las mujeres de los años 70. De pie, nunca arrodillada. Todo lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido de pie, con dignidad y con honor", y en otra formulación recogida en las crónicas: "Somos las abuelas de los años 70 con las tetas bien puestas todavía. Pero seguimos de pie, nunca nos hemos puesto de rodillas"— y cerró su llamamiento electoral con un "¡hay que salir a votar el 29-N!".

La coexistencia de ambos discursos —el llamamiento a votar por el bloque progresista y a Sánchez para blindar derechos frente a lo que presenta como un retroceso, frente a un diagnóstico en el vídeo donde afirma que "se ha dado la vuelta la tortilla", que "las mujeres lo tienen todo" y que ciertas madres utilizan a los hijos como "munición" contra el padre— evidencia las contradicciones y las distintas varas de medir que atraviesan el debate sobre la igualdad y las leyes de violencia de género en España, especialmente en una fecha tan señalada como el 25N.