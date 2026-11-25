Desde primera hora de la mañana de este domingo 29 de noviembre, Libertad Digital y esRadio ofrecerán un amplio despliegue informativo para que nuestros lectores y oyentes no se pierdan ni un detalle de la última hora de esta cita crucial con las urnas. Desde las 8 de la mañana, La Trinchera de Llamas dará todos los detalles del arranque de los comicios, y en Libertad Digital podrá seguirse un especial de "Última hora" con todas las novedades hasta el fin de la jornada electoral, pasada la medianoche.

El momento cumbre será la noche del domingo 29N. Para seguir minuto a minuto todo lo que ocurra en las elecciones generales, Libertad Digital y esRadio emitirán un programa especial informativo en directo dirigido por Juan Pablo Polvorinos, director de Informativos de esRadio, que arrancará a las 19:00 horas, una hora antes del cierre de los colegios electorales.

La emisión apostará por adelantarse al cierre de las urnas para situar al oyente y analizar con calma el desarrollo de la jornada antes de que comience la vorágine del recuento. Lo hará con el sello que ha convertido al Grupo Libertad Digital en el grupo radiofónico español y el medio digital con mayor seguimiento en YouTube en noches electorales: un estilo directo y riguroso, con ideas claras.

Dos tramos para vivir el escrutinio

El especial estará estructurado en dos grandes bloques. Durante la primera hora, de 19:00 a 20:00 horas, el espacio adoptará un corte más informativo para preparar el terreno de cara a los primeros sondeos a pie de urna. En esta franja participarán, entre otros, Raúl Vilas y Carmelo Jordá, además de prestigiosos analistas y demóscopos que analizarán las encuestas previas y las claves de la jornada electoral.

A partir de las 20:00 horas, coincidiendo con el cierre de los colegios y la publicación de los primeros sondeos, la mesa del estudio principal reunirá a las principales voces y analistas del grupo. Federico Jiménez Losantos, Luis Herrero, Dieter Brandau, Carlos Cuesta y Manuel Llamas se sumarán al análisis para valorar los datos en tiempo real y desgranar el avance del escrutinio escaño a escaño.

Cómo seguirlo

La emisión podrá seguirse a través de las ondas de esRadio y, en formato vídeo, en el canal oficial de YouTube, además de en la web de Libertad Digital durante toda la jornada.