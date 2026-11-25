Los investigadores de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios han detectado que existe un riesgo actual de que se vuelva a producir un accidente con las características del de Adamuz, ya que los sistemas de detección no son capaces de percibir las roturas de la vía como la que ocurrió en el tramo de la catástrofe.

El pasado martes, un ciudadano anónimo que asegura ser técnico ferroviario con más de 30 años de experiencia presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción e Instancia Número 2 de Montoro en el que asegura que fue despedido por negarse a fabricar material para las vías que era defectuoso. El técnico afirmaba conocer que ese material fue situado en las vías en las que se produjo el accidente de Adamuz y pedía a la juez de Montoro que paralice cautelarmente el tráfico ferroviario en la vía Sevilla-Madrid.

En un nuevo informe de los investigadores de la comisión independiente al que ha tenido acceso Libertad Digital, se remite una alerta sobre la falta de sistemas de detección que se mantiene a día de hoy desde el pasado 18 de enero: "Se ha identificado un riesgo de seguridad relacionado con la ausencia de detección de roturas francas de carril, entendiendo por tales aquellas que provocan una separación física del carril en toda la sección vertical".

"Durante la investigación se ha constatado que, tras producirse una rotura de estas características en el lugar del accidente, esta permaneció sin ser detectada durante un periodo prolongado, durante el cual continuaron circulando trenes por el punto afectado", explica el informe deslizando que, si en este momento hubiese roturas similares en las vías, las autoridades ferroviarias podrían no estar detectándolas.

Por ello, advierten del riesgo real de que haya un accidente por motivos similares: "El análisis de las instalaciones ha puesto de manifiesto que los sistemas existentes no garantizan la detección de este tipo de roturas antes del paso de la siguiente circulación". "La permanencia sin detectar de la discontinuidad producida por una rotura franca permite el paso de circulaciones sobre una condición anómala de la vía y prolonga el tiempo de exposición al riesgo. La detección temprana de estas roturas constituye, por tanto, una barrera de seguridad destinada a reducir dicho tiempo de exposición", ahondan desde la comisión.

Por ello, recogen la necesidad de reflexión acerca de las medidas de seguridad existentes con el objetivo de recapacitar acerca de la seguridad que los organismos públicos dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez están ofreciendo a los viajeros: "Se hace

de este riesgo en la red de alta velocidad, así como analizar las soluciones técnicas que permitan mejorar la detección de este tipo de roturas, y, en su caso, proceder a su implantación".

De hecho, el informe recuerda que no es necesario esperar hasta el final de la causa para tomar estas medidas y asevera la necesidad de tomar medidas urgentes: "En consecuencia, y con el fin de que las actuaciones dirigidas a reducir el riesgo identificado puedan iniciarse sin esperar a la finalización de la investigación, el presente documento tiene por objeto fundamentar la formulación de una recomendación de seguridad con carácter previo al informe final".

Se trata de un aviso remitido a la juez de Montoro, que se encuentra investigando las posibles responsabilidades penales del accidente de Adamuz, que segó la vida de 46 personas. Once meses después de la mencionada tragedia ocurrió un nuevo accidente en Urda, Toledo, que segó la vida de 69 personas. En este caso, las autoridades apuntan a un primer fallo del sistema LZB, implantado en las vías entre Andalucía y Madrid como frenado automático para no chocar con trenes que se encuentren en el mismo tramo ferroviario.