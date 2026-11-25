Luis Mayandía, excomisario jefe de Inmigración de la Policía Nacional, ha analizado este miércoles en La noche de Cuesta, de esRadio, la situación migratoria en Canarias, especialmente en El Hierro, donde las llegadas de cayucos siguen poniendo a prueba los recursos disponibles.

Mayandía ha puesto sobre la mesa las cifras de noviembre para explicar la dimensión de las llegadas: "De momento en noviembre de este año, 15.500 llegados en unos 150 cayucos".

Uno de los principales problemas que ha señalado el entrevistado es la situación de los agentes desplazados a El Hierro. Según ha explicado, allí trabaja la denominada Operación Tritón, un dispositivo de la UCRIF y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional que se encarga de recibir las embarcaciones e investigar quiénes pueden estar detrás de las travesías.

El objetivo, según ha explicado, es identificar a posibles integrantes de las redes criminales y conseguir información de quienes conocen su funcionamiento. Para ello, los agentes realizan entrevistas voluntarias a los inmigrantes que llegan a la isla. "Nosotros tenemos nuestros trucos, permíteme que no te diga, pero vemos quién es el que no solamente lleva la caña, sino quién es el que puede organizar y puede formar parte de la organización criminal. Nos cuentan lo que no está escrito, porque llevan tal caña con las organizaciones criminales que están deseando contarnos", ha relatado.

Sin embargo, este trabajo tiene los días contados. Mayandía ha adelantado que el dispositivo solo puede mantenerse durante nueve meses por las limitaciones legales. Además, ha advertido de que los efectivos de la Comisaría General que se encargan específicamente de tomar declaraciones tendrán que abandonar El Hierro a finales de noviembre.

"Esta operación sólo desgraciadamente la puedo mantener, o la podemos mantener, y yo la podía mantener, y ahora igual, nueve meses por un tema de cuestión legal de cobro de dietas. Dieta, que es el 80% de esa maravillosa dieta de alojamiento, que son 40 euros al día. Con eso se tienen que alojar los policías que están allí en concreto de esta Operación Tritón", ha dicho.

Otro de los asuntos centrales de la entrevista ha sido la cooperación con los países africanos. Mayandía considera que España debería haber reforzado hace tiempo el trabajo policial en origen, especialmente en Senegal, Gambia y Mauritania.

"Siempre hemos dicho que hay que trabajar en origen. Eso lo tenemos clarísimo. Bueno, pues el Gobierno que sabía perfectamente que Senegal, Gambia, Mauritania, estaban deseando que nosotros trabajásemos desplegando en origen. Hablo siempre de policía y de Guardia Civil. Que ampliáramos un modelo que es ejemplar para toda la Unión Europea y envidia de todas las policías, que son equipos conjuntos", ha señalado.

A su juicio, esa colaboración no se ha desarrollado cuando existía la oportunidad de hacerlo y ahora las condiciones han cambiado. En el caso concreto de Senegal, asegura que las autoridades ya no aceptan la presencia de estos equipos policiales españoles. "Esto que eran dos duros, Carlos. Que era una porquería de dinero, no se ha llevado a cabo y ahora ya se nos ha pasado del arroz. Y ahora ya, en Senegal en concreto, ya no nos admiten cuando estaban preguntándonos todos los días, antes de que yo me jubilara, cuándo venís, cuándo venís y cuándo venís", ha afirmado.

El excomisario también ha concretado el origen de buena parte de las embarcaciones que llegan a Canarias. Preguntado por la procedencia de los cayucos, ha respondido: "Parten de San Luis de Senegal, te lo concreto absolutamente".

En cuanto a las devoluciones, ha reconocido que las repatriaciones a Senegal son muy escasas. Para cambiar esta situación, considera imprescindible firmar acuerdos que permitan reconocer la nacionalidad de las personas que llegan a España. "Es fundamental. Y si no, pues no podemos jugar, así es de claro", ha advertido.

"Esto es cíclico"

Durante la conversación en esRadio, Mayandía también ha descartado que el actual repunte sea algo imprevisible. "Esto es cíclico. A partir de septiembre hasta el mes de diciembre aproximadamente hay una acción de los vientos alisios y esto ha sido así desde hace mucho tiempo", ha indicado.

Como referencia, ha recordado que en 2024 se produjo otro repunte, con unos 8.000 inmigrantes llegados en alrededor de cien cayucos. Una cifra que, según los datos que ha aportado, queda por debajo de las 15.500 llegadas registradas durante noviembre de este año.

En referencia a la llamada de Pedro Sánchez al primer ministro senegalés, ha dicho: "A mí de qué me sirven palabras y buenos gestos, tienen que ser materiales", ha afirmado. Para Mayandía, la respuesta debe apoyarse en tres actuaciones: evitar las salidas, rescatar a quienes se encuentren en peligro en el mar y garantizar las repatriaciones una vez que hayan llegado a España. "Esa es la forma de salvar vidas", ha afirmado.

Polémica sobre las imágenes de las llegadas

En el tramo final de la entrevista, el excomisario ha hablado del efecto que pueden tener las imágenes de los inmigrantes recién llegados, especialmente aquellas en las que aparecen cubiertos con mantas facilitadas por Cruz Roja.

"El mensaje que se está pasando es una imagen: la imagen que reciben los que llegan cuando les echan los de la Cruz Roja una manta por encima. Se hacen una fotografía, la mandan a sus familias, a sus amigos y es el símbolo de victoria. Ese gesto está haciendo un daño porque está causando muertes en el Atlántico", ha asegurado.

"¿Sabes lo que pasa, Luis? Ese gesto está subvencionado. Lo digo porque las ONG reciben un dinero por cada inmigrante que supuestamente integran o acogen. Resultado, al mandar esa foto, el inmigrante, que es lo que ocurre, pues que ya no viene uno, vienen cinco, vienen diez", ha opinado entonces Carlos Cuesta, a lo que Mayandía ha concluido: "No dejes que un cadáver lo tiren al mar porque también cuenta. Con eso te digo todo. También cuenta el cadáver cuando llega en el cayuco".