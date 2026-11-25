El juez Santiago Pedraz ha rechazado los dos últimos recursos interpuestos por el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada en contra de Beatriz Biedma, juez que instruyó el caso de David Sánchez en Badajoz. Pedraz sostiene que los argumentos de Sáenz de Tejada "carecen de la mínima consistencia indiciaria" y responden a meras "conjeturas".

El que fuera socio de Leire Díez en las cloacas del PSOE pidió la deducción de su propio testimonio con el objetivo de que Pedraz remitiese su relato a otro Juzgado y que este investigase a Beatriz Biedma. Por el contrario, Sáenz de Tejada se encuentra imputado, entre otros delitos, por supuestas calumnias contra la juez de instrucción de Badajoz. El socio de Díez pretendía que esas presuntas calumnias se convirtieran en una acusación contra Biedma.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado de la Audiencia Nacional ha rechazado de plano la deducción de testimonio cargando duramente contra el relato que ha esgrimido Sáenz de Tejada como imputado. "Los hechos expuestos en su escrito carecen de la mínima consistencia indiciaria exigible para justificar la incoación de una nueva investigación penal y se sustentan esencialmente en conjeturas, valoraciones subjetivas e inferencias carentes de respaldo fáctico suficiente", asevera Pedraz, que recuerda que, para deducir testimonio, es necesario que la versión sea comprobable y soportada por datos objetivos.

"En el presente caso, los argumentos expuestos por la defensa de Luis José Sáenz de Tejada Vallejo parten de una interpretación subjetiva de determinadas actuaciones desarrolladas por Beatriz Biedma Rojano en el ejercicio de funciones jurisdiccionales y de informaciones difundidas públicamente por terceros ajenos al procedimiento, sin que se aporte elemento alguno que permita afirmar, más allá de meras conjeturas, que aquella hubiera revelado información reservada o hubiera participado en conducta alguna subsumible en los delitos cuya persecución se interesa", recalca el juez que instruye el caso de las cloacas del PSOE.

De hecho, añade que "la solicitud resulta particularmente inconsistente en el contexto de las presentes diligencias, en las que se investiga la posible actuación concertada de diversas personas, entre ellas el propio investigado, encaminada a desacreditar, hostigar o perturbar la actuación jurisdiccional de Beatriz Biedma Rojano".

Así, niega trasladar la acusación de un delito de revelación de secretos contra Biedma subrayando la inconsistencia de los argumentos de Sáenz de Tejada: "La construcción argumental del escrito descansa, por tanto, en una sucesión de inferencias que no alcanzan el umbral mínimo exigible para justificar la deducción de testimonio".

De la misma forma, rechaza el escrito en el que Sáenz de Tejada pide adjuntar en el procedimiento una denuncia contra el ministro Fernando Grande-Marlaska y varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por la supuesta manipulación de varios informes en su contra. El magistrado Santiago Pedraz asegura que no tiene nada que ver con el procedimiento, teniendo Sáenz de Tejada que presentar la denuncia por los cauces ordinarios.

"La denuncia aportada no constituye un elemento de investigación relativo a los hechos objeto del procedimiento, sino una iniciativa unilateral del propio investigado frente a terceros, pendiente además de la valoración que corresponda por los órganos administrativa o judicialmente competentes", explica la providencia.

Precisamente, la comparecencia como testigo de la líder del clan del narcotráfico de los Rocho ratificó que Sáenz de Tejada se habría puesto en contacto con ella para "eliminar" a la juez Biedma. El exjuez pidió representarse a sí mismo y provocó una tensión álgida entre él mismo y el magistrado Santiago Pedraz, que tuvo que amenazarle hasta en dos ocasiones con ser expulsado de la sala durante el testimonio de Cintia Rocho.