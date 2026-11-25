La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Teresa Ribera, ha restado importancia a la advertencia lanzada por Bruselas a España por el posible incumplimiento de las reglas fiscales europeas. La dirigente socialista ha intentado rebajar el alcance del aviso comunitario y ha defendido que, por el momento, no existe ningún procedimiento abierto contra el Gobierno por superar los límites de gasto establecidos por la Unión Europea. Para Ribera, se trata únicamente de una "prealerta" que deberá analizarse más adelante si los datos definitivos confirman las previsiones.

"Lo que aparece recogido ayer es simplemente la referencia de que eventualmente podría llegar a ocurrir, que hubiera algún tipo de riesgo de exceso de deuda y que en su caso el año que viene ya se investigará. Es una prealerta", aseguró este miércoles durante una rueda de prensa. Con estas palabras, la vicepresidenta comunitaria trató de presentar como una advertencia preventiva lo que podría terminar convirtiéndose en un nuevo problema para las cuentas públicas españolas.

Ribera insistió en que el informe publicado por la Comisión Europea establece "una diferencia muy clara" entre los países que ya están incurriendo en un incumplimiento de las normas fiscales y aquellos en los que todavía no se ha constatado ni confirmado una desviación. Según explicó, en estos últimos casos es necesario seguir un procedimiento que ofrezca todas las garantías antes de adoptar cualquier decisión.

Sin embargo, la advertencia de Bruselas no es una cuestión menor. En su Paquete de Otoño del Semestre Europeo, presentado este martes, la Comisión Europea dejó abierta la posibilidad de iniciar en primavera un procedimiento por déficit excesivo contra España. La decisión dependerá de que los datos definitivos correspondientes al cierre de 2026 confirmen que el Ejecutivo ha elevado el gasto público por encima de la senda fiscal acordada con las autoridades comunitarias.

Las previsiones de los servicios económicos de la institución apuntan a un desvío acumulado del gasto neto equivalente al 0,9 % del producto interior bruto (PIB). Esta cifra supera en tres décimas el margen permitido por las reglas europeas y representa aproximadamente 5.100 millones de euros. Una desviación que sitúa a España bajo la vigilancia de Bruselas y que obliga al Gobierno a afrontar el examen de sus compromisos presupuestarios.

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, también se pronunció sobre esta posibilidad y advirtió de las consecuencias que tendría la confirmación de las previsiones. Según explicó, si los datos definitivos ratifican el exceso de gasto, estaría justificado realizar un análisis detallado de las finanzas públicas españolas. Ese examen podría desembocar, en última instancia, en la apertura de un expediente por déficit excesivo.

La cuestión adquiere especial relevancia porque el aviso no se refiere únicamente a una previsión aislada, sino al cumplimiento de la senda de gasto que España debe respetar dentro del marco de las reglas fiscales comunitarias. Por ahora, Bruselas no ha confirmado formalmente el incumplimiento ni ha iniciado el procedimiento, pero ha dejado constancia del riesgo y de la necesidad de comprobar la evolución definitiva de las cuentas públicas.

La comparecencia de Ribera tuvo también otro asunto como protagonista. La vicepresidenta presentó la prórroga del marco temporal de ayudas de Estado que la Comisión Europea puso en marcha para aliviar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio. Se trata de un instrumento que permite a los Estados miembros conceder determinadas ayudas para hacer frente a las dificultades económicas derivadas de la situación internacional.

En este apartado, España aparece como el país que más ha aprovechado las posibilidades ofrecidas por Bruselas, con ayudas concedidas por valor de 1.900 millones de euros. Ribera destacó el "papel activo" del Gobierno español a la hora de utilizar este mecanismo, que está abierto a todas las capitales europeas y permite a los distintos países adoptar medidas dentro de las condiciones establecidas por la Comisión.

La dirigente española defendió que el Ejecutivo ha recurrido a estas herramientas convencido de que contribuyen a la política económica y benefician al conjunto de la sociedad. "España ha hecho uso de estas posibilidades con la convicción de que ayuda a la política económica y al conjunto de la sociedad", afirmó.

Mientras Ribera insiste en el carácter preventivo de la advertencia comunitaria, las cifras del informe dejan sobre la mesa un posible exceso de gasto de unos 5.100 millones de euros. La decisión definitiva dependerá de los datos de cierre de 2026, pero la Comisión Europea ya ha advertido de que, si se confirman sus cálculos, las cuentas españolas podrían acabar sometidas a un procedimiento por déficit excesivo.