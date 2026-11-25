La comparecencia de Cintia Rocho como testigo en el caso de las cloacas ha sido la más tensa en la causa hasta el momento debido a la actitud y "nerviosismo" del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. En un momento de la declaración, Sáenz de Tejada le ha espetado al magistrado: "¿Señoría, es que no se ha leído la causa?".

Sáenz de Tejada se encuentra acusado en la causa de las cloacas del PSOE por sus actuaciones contra la magistrada Beatriz Biedma, que instruyó el caso de David Sánchez en Badajoz. Según ha ratificado la líder del clan de los Rocho en sede judicial, Sáenz de Tejada le propuso "eliminar" a la juez Biedma después de que este se identificara en los grupos de Facebook a los que ahora asegura no pertenecer.

Según ha podido saber Libertad Digital, se trata de la comparecencia más tensa que hasta el momento obra en la causa debido a las constantes protestas de Sáenz de Tejada durante las preguntas del letrado defensor de Beatriz Biedma. Sáenz de Tejada ha decidido representarse a sí mismo y ha intentado defender que las respuestas de Cintia Rocho "no tienen nada que ver con la causa", así como que las preguntas del letrado de Biedma trataban de inducir sus preguntas.

En este clima de tensión, el juez Pedraz ha espetado que si continuaba protestando, le iba a tener que quitar la palabra; a lo que Sáenz de Tejada le ha preguntado a Pedraz: "¿Señoría, es que no se ha leído la causa?". Este comentario ha desatado la incomodidad provocando una severa respuesta por parte del juez Pedraz, que ha amenazado con echarlo de la sala por segunda vez.

Además, el interrogatorio que Sáenz de Tejada ha realizado a Cintia Rocho ha sido de lo más estrambótico. De hecho, ha querido preguntar acerca de los 11 millones de euros que han sido desbloqueados recientemente por el Juzgado de Badajoz que responderían a que a Cintia Rocho "le había tocado la lotería". Cintia Rocho ha llegado a recriminarle su actitud: "Me está preguntando como si esto fuera un plató de televisión y no como un juzgado".

Le pidieron "eliminar" a la juez Biedma

Rocho se ha ratificado en la petición de Sáenz de Tejada y ha declarado que ella entendió el concepto "eliminar físicamente" y no como algo relacionado con la instrucción de la causa contra David Sánchez. De igual manera, Rocho ha precisado que ella no conoce a Leire Díez pero que cuando se publicaron en la prensa las anotaciones de su agenda que decían: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano" se dio cuenta de que se referían a ella.

Asimismo, ha reconocido que cambia de teléfono móvil y de número cada mes como una medida de seguridad acerca de sus ocupaciones. Además, los números de teléfono no se encuentran a su nombre. Ello le impide mantener todas las conversaciones que ha mantenido con Sáenz de Tejada, aunque sí que ha podido aportar conversaciones mantenidas por Facebook con el exmagistrado después de que este aludiese a un caso que afectaba al hermano de Cintia Rocho en el mencionado grupo de la red social.

Este testimonio ratifica que Sáenz de Tejada se encontraba detrás de los grupos de Facebook en los que se vertían presuntas calumnias contra Biedma y desde el que se contactó con la líder del clan de los Rocho. De hecho, en una de esas conversaciones que no ha podido recuperar por el cambio de teléfonos, él la llamó identificándose como Sáenz de Tejada y le aseguró que él la podía ayudar a ella en su situación judicial.