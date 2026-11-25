La abogada y portavoz de la Asociación Feminista L'Escola, Nuria González, ha denunciado este miércoles en La noche de Cuesta, de esRadio, la gravedad de los fallos en las pulseras antimaltrato y ha advertido de que estos podrían derivar en responsabilidades penales. En una entrevista con Carlos Cuesta, la activista ha cuestionado la inacción de la Fiscalía y ha anunciado su intención de denunciar los hechos.

"Yo lo que no sé es por qué la Fiscalía no está actuando ya de oficio, porque aquí hay una actuación totalmente negligente y muy grave, que podía tener resultado incluso de muerte para alguna de las mujeres que llevan esas pulseras. Es gravísimo lo que estamos escuchando", ha señalado González.

Preguntada por la posibilidad de emprender acciones judiciales, la abogada se ha mostrado convencida de que los hechos podrían tener consecuencias penales. Asimismo, ha explicado que uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las asociaciones feministas es la dificultad para acceder a toda la documentación relacionada con el funcionamiento de estos dispositivos.

En este sentido, ha insistido en que es el Ministerio Fiscal quien dispone de los medios necesarios para investigar lo sucedido. "Quien tiene toda la facilidad del mundo para entrar y decir 'deme usted todo el registro de esta contratación, todos los fallos registrados, todas las incidencias que ha habido' es la Fiscalía", ha explicado.

González ha anunciado que emprenderá acciones legales, aunque ha insistido en que corresponde a la Fiscalía investigar los hechos: "Nosotros podemos denunciar y que la Fiscalía actúe, y es lo que vamos a hacer, pero son ellos los que tienen los medios".

Exige el cese de la ministra de Igualdad

Más allá de las posibles consecuencias judiciales, la portavoz de L'Escola ha reclamado el cese de la ministra de Igualdad. "En cualquier país decente esto sería un escándalo que le había hecho caer no sólo a la ministra de Igualdad, sino al Gobierno por completo", ha sentenciado.

La abogada ha incidido en que, a diferencia de otros escándalos que afectan al Ejecutivo de Pedro Sánchez, los fallos de las pulseras comprometen directamente la seguridad de las víctimas de violencia contra la mujer. "Esto está poniendo físicamente en peligro a unas mujeres a las que tú le estás diciendo que estén tranquilas porque las estás protegiendo", ha advertido.

Carga contra Begoña Gómez

Durante la entrevista, González también ha cargado contra la participación de Begoña Gómez en una de las manifestaciones celebradas en Madrid con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La activista ha criticado la utilización electoral de estas movilizaciones en plena campaña.

"La manifestación del 25-N no es una fiesta, es una reivindicación", ha subrayado antes de recordar el sufrimiento de las familias de las mujeres asesinadas y advertir de que la jornada no debería convertirse en un acto electoral.

La portavoz de L'Escola ha cuestionado asimismo la actitud de las feministas que han acompañado a la mujer del presidente del Gobierno durante la marcha. "De esta mujer no espero nada, pero de las mujeres que están alrededor suyo, yo eso es lo que no puedo comprender", ha manifestado.

González ha denunciado también el trato que, a su juicio, reciben las mujeres por parte de quienes instrumentalizan políticamente estas reivindicaciones. La abogada ha recordado que muchas de ellas conocen de primera mano el sufrimiento de las víctimas, ya sea por haberlas acompañado o por tener familiares y amigas que han padecido situaciones de violencia.

"Cuando vemos este esperpento dices: bueno, ¿pero a qué estamos jugando? ¿A qué nivel nos están rebajando? Cuando veo esto, me siento insultada", ha concluido.