La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir una investigación contra la fontanera socialista Leire Díez y el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juanma Serrano, por varios pagos que realizó en pandemia sin que estos se reflejaran en contratos legales. Uno de ellos habría sido a la empresa de mascarillas del empresario condenado en el caso Koldo Víctor de Aldama.

Vox presentó una querella contra Díez y Serrano después de que Aldama asegurase en el Tribunal Supremo que Correos le había pagado 8 millones de euros para la compra de mascarillas, pero que tuvo que devolverlos por irregularidades en el contrato. La querella fue archivada, pero la Audiencia Provincial admitió a trámite un recurso y ahora ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid que reabra la investigación.

En un auto al quee ha tenido acceso Libertad Digital, la juez María del Carmen Valcarce ha llamado a declarar en calidad de investigados a los dos implicados en el caso de las cloacas del PSOE el día 9 de diciembre a las 11:00 horas. Se les acusa de haber cometido los supuestos delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales y tráfico de influencias.

"Óigase en declaración en calidad de querellados a Juan Manuel Serrano Quintana y María Leire Díez Castro, instruyéndoles de sus derechos contenidos en los arts. 118 y concordantes de la LECrim. A tal efecto se señala el próximo día 9 de diciembre 2026 a las 11:00 HORAS en la Secretaría de este Juzgado. Cítesele haciéndole las prevenciones legales oportunas el próximo día 1 de diciembre de 2026 a las 10:00 HORAS para llevar a cabo entrega de copia de la querella y de cédula de citación para declaración", explica el auto.

En este sentido, la magistrada envía una solicitud de colaboración al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para que le remita las pesquisas ya realizadas en torno a los contratos de Correos, rama que forma parte del caso de las cloacas y la trama SEPI. En la querella, el partido cree que hay siete contratos cuya tramitación pudo ser irregular con sobrecostes que en algunos casos llegarían al 400%.

Además, habrían incurrido en un conflicto de interés modificando las condiciones de licitación para favorecer a empresas determinadas. Así, supuestamente favorecieron adjudicaciones a empresas sancionadas por el Banco de España o señaladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC). Entre las destinatarias se encontrarían Globalia, empresa matriz de Air Europa, y empresas vinculadas a Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez en la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.

Los Juzgados de Instrucción de Madrid rechazaron abrir diligencias acerca de los contratos alegando que se trataba de una querella que no aportaba datos nuevos y que se basaba principalmente en lo publicado en prensa. Sin embargo, la Audiencia Provincial recalca ahora que, si las publicaciones en prensa aportan datos objetivos acerca de las posiblees irregularidades, deben tomarse en cuenta.

"Si lo documentos, y los procedimientos administrativos o judiciales en los que se han sustentado estos son verdaderos y reales, resultarán susceptibles de una comprobación objetiva y fácilmente verificable, lo que excluye la hipótesis de que se trate de la formulación de meras sospechas o simples conjeturas", explica la Audiencia.