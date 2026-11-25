Vox, la formación de Santiago Abascal, se está movilizando tanto en España como en el extranjero para paralizar cualquier tipo de "trampas" que intente hacer Pedro Sánchez durante las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre para seguir en el Palacio de la Moncloa otros cuatro años más. Jorge Buxadé, máximo responsable de Vox en Europa, ha anunciado que la formación ha desplegado 208 apoderados en 61 consulados de todo el mundo para evitar un "fraude masivo" del PSOE con los votos de los 190.000 extranjeros descendientes de falsos exiliados nacionalizados con la Ley de Nietos que pueden votar en estas elecciones. Y en paralelo, Vox también desplegará el domingo miles de interventores por todas las provincias españolas para vigilar cualquier tipo de irregularidad que pueda darse durante las elecciones.

Apoderados que están levantando actas en varios países para impugnar cientos de votos de estos 'nietos', como por ejemplo en Zúrich. Los de Abascal han conseguido que se retiren algunas de las urnas de cartón que ha instalado el Gobierno de Pedro Sánchez en los consulados para custodiar el voto de los 163.000 descendientes de falsos exiliados que obtuvieron el pasaporte español con la polémica instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro dimitido Óscar Puente, que retorció la norma para nacionalizar al mayor número de personas. Algo que ha llevado a Vox a querellarse contra Sofía Puente y los cónsules que están actuando contra lo ordenado por el Tribunal Supremo. "Estamos preparados y vigilando", afirman desde Vox.

En un vídeo consultado por Libertad Digital, Jorge Buxadé relata que "la batalla judicial contra Sánchez es lo nunca visto. Acabamos de impugnar otro recurso del abogado del Estado que pone ante el Tribunal Supremo para que puedan votar los falsos nietos de exiliados. Una movilización masiva de los españoles que han sufrido el desprecio de Sánchez en su Gobierno es el antídoto perfecto contra cualquier intento de fraude electoral".

"No tengamos miedo, no tengáis miedo. Si vamos en masa a votar por Ceuta, por Urda, por Adamuz, por Paiporta, Catarroja, por las empresas cerradas, por la industria deslocalizada, por el derecho a la vivienda, por nuestro sistema sanitario y educativo, cualquier trampa de Sánchez será desactivada. Estamos alerta y hemos conseguido que de los 2,6 millones de españoles que votaron por correo en julio de 2023 se reduzcan los riesgos a un millón de españoles", celebran desde la formación de Santiago Abascal.

"Hemos impugnado y ganado en parte la suspensión del voto de los falsos nacionalizados, que el Gobierno disputa como si la vida le fuese en ello. Una mafia de corrupción no iba a dejar de trabajar hasta el último día. Hemos impugnado la identificación electrónica y vigilamos el voto. Estamos preparados. Vox ha desplegado 208 apoderados y 65 consulados. El mayor despliegue jamás visto", detalla Buxadé.

190.000 votantes nacionalizados que pueden cambiar el rumbo de las elecciones. De ahí la insistencia de Vox por vigilar al Gobierno de Pedro Sánchez. Y la realidad es que estos miles de votos podrían cambiar hasta 14 escaños en distintas provincias y por tanto ser decisivos en el resultado final si finalmente la suma de Partido Popular y Vox no es tan amplia como predicen la mayoría de las encuestas.

Preparados en los colegios electorales el domingo

En paralelo, miles de apoderados de Vox también estarán desplegados en los colegios electorales, atendiendo, ayudando y vigilando cualquier tipo de irregularidad del Gobierno de Pedro Sánchez. "Cualquier particular que cometa irregularidades va a responder ante los tribunales. Cualquier fraude masivo y organizado requiere la colaboración de numerosas personas, cada una responsable de sus propios actos, y responderán. Sánchez no les defenderá y les dejará tirados como ha hecho con Ábalos y con Cerdán, tenedlo en cuenta", advierte Buxadé.

"Nosotros estaremos vigilantes y exigiremos hasta el final toda responsabilidad. Nuestros apoderados e interventores están preparados para documentar y denunciar desde el primer momento las irregularidades que se detecten durante la jornada electoral, comunicando públicamente con rapidez cualquier caso relacionado", añade el principal responsable de Vox en Europa.

"Bien harían los que quieren colaborar en las trampas en repasar las consecuencias penales que a ellos les va a reportar. Porque en la defensa de unas elecciones libres y transparentes no vamos a cejar. Nos jugamos España, nos jugamos el futuro de nuestros hijos, el presente de nuestros mayores. Pero recuerda, la estrategia de Sánchez es meterte en miedo, y que el miedo te paralice y te quedes en casa", subraya Buxadé, que anima a los españoles a votar contra Sánchez. "El domingo 29 de noviembre a votar en masa por la libertad, la seguridad y la prosperidad del pueblo español. Es ahora o nunca. Un voto por la defensa, un voto por el sentido común. Y el que la hace, el que la pague", concluye Buxadé en el vídeo.