En el debate a cuatro de este jueves, el candidato de Vox a las elecciones generales, Santiago Abascal, ha dejado en evidencia la gestión del PSOE y la extrema izquierda en los ocho años que llevan gobernando después de explicar cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado millones de euros públicos en servicios públicos para atender a la inmigración masiva que sufre España. Para ello, Abascal ha mostrado a millones de españoles un cartel dirigido a los árabes creado por el Ministerio de Sanidad de Mónica García.

En el bloque de política social y servicios públicos, el líder de Vox ha dicho de forma irónica que "es llamativo ver a los defensores de lo público que han destruido todo lo público, porque el mayor recorte de lo público en España es precisamente haber promovido la inmigración masiva y seguir promoviéndola en un país como España, donde no pueden entrar seis millones de personas en cinco años y que no pase nada", ha denunciado Abascal. Una inmigración masiva que "ha derivado en que haya menos casas, menos médicos, menos sanitarios y menos policías y menos profesores, porque ustedes han regalado lo que es de los españoles a todo el mundo", ha lamentado el candidato de Vox.

"Son muy generosos con lo que es de los españoles, pero seguro que son muy tacaños con lo que es suyo, porque lo que han hecho, por ejemplo, con la sanidad, diciendo que toda la cartera sanitaria en España es para cualquier persona en cualquier situación, me da igual que sean turistas o que sean ilegales. Es un insulto hasta tal punto lo han hecho que el Ministerio de Sanidad lo ha anunciado en árabe", ha criticado Abascal, que ha sacado un cartel en árabe creado por el Ministerio de Mónica García.

"Esto es lo que tienen que soportar los españoles trabajadores que no llegan a final de mes, que tienen dificultades para llenar la nevera, para llenar el depósito de gasolina o para pagar la educación de sus hijos están financiando el capricho de Sánchez para promover la inmigración masiva en España", ha asestado Santiago Abascal, que ha dejado en evidencia que la prioridad para Pedro Sánchez y Ada Colau son los extranjeros y no los españoles.

Un caos de la política social y de servicios públicos coronado por la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE. Abascal también ha recordado que "todas las redes que nos protegían han sido destruidas. La red ferroviaria, gastándoselo en mordidas y fulanas, la red sanitaria, regalándosela a todo el mundo, la red educativa, la red de asistencia social e incluso la red eléctrica". Una red ferroviaria nefasta que ha dejado dos accidentes, los de Adamuz y Urda, con más de 100 muertos, provocando la dimisión del exministro Óscar Puente.