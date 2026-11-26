El último gran debate televisado de la campaña reunirá este jueves a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. La cita, organizada por la Academia de la Televisión, comenzará a las 22:00 horas y se prolongará hasta aproximadamente la medianoche, con cinco bloques temáticos y dos pausas publicitarias.

Los detalles del encuentro se presentaron en una rueda de prensa celebrada en Madrid Content City, en Tres Cantos. Los vicepresidentes de la Academia, José María Irisarri y Beatriz Maesso, y el director de realización, Jesús Lozano, explicaron el desarrollo de una cita que seguirá el mismo esquema que el cara a cara entre Sánchez y Feijóo de la semana pasada.

El orden de llegada y de intervención

Santiago Abascal será el primero en llegar al recinto, en torno a las 20:20 horas. Feijóo, Ada Colau y Pedro Sánchez lo harán después, con intervalos de diez minutos. Según explicaron, el orden se ha establecido mediante sorteo.

Entre las 21:30 y las 21:40 horas están previstos los posados de los candidatos con la presidenta de la Academia. Después ocuparán cuatro atriles blancos, colocados frente al de la moderadora. En pantalla aparecerán, de izquierda a derecha, Abascal, Sánchez, Feijóo y Colau.

La intervención inicial, dedicada a valorar la legislatura, durará un minuto y medio por candidato. Abrirá Ada Colau, seguida de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. El cierre tendrá otro orden. Pedro Sánchez será el primero en realizar el llamado minuto de oro, después intervendrán Abascal, Colau y Feijóo. La presidenta de la Academia despedirá el debate.

Cinco bloques y cinco minutos por candidato

El encuentro abordará cinco asuntos, en este orden: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

Cada bloque tendrá una duración de 20 minutos y los candidatos dispondrán de cinco minutos cada uno. El control de los tiempos correrá a cargo de árbitros de la Federación Española de Baloncesto.

Habrá dos pausas publicitarias de tres minutos, después del segundo y del cuarto bloque. Durante esos descansos, los aspirantes podrán hablar con un asesor acreditado, pero no tendrán permitido utilizar dispositivos electrónicos. Tampoco podrán recurrir a ellos durante el debate.

Las cadenas que emitirán el encuentro

RTVE, Antena 3, La Sexta, Telecinco, Cuatro y La Séptima han confirmado que emitirán el debate en directo. También lo harán varias cadenas integradas en la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Canal Extremadura, Castilla y León Televisión y CNN Portugal.

La Academia facilitará la señal a las televisiones, que podrán preparar sus propios programas para la previa y el análisis posterior. En total, más de 100 medios se han acreditado, nueve de ellos internacionales, con periodistas de Francia, Turquía, China, Estados Unidos, Reino Unido, México y Argentina. El operativo contará con la participación de 300 personas.

Un presupuesto de 440.000 euros por debate

José María Irisarri explicó que la organización ha cerrado prácticamente todos los preparativos después de una semana que ha calificado de "muy intensa". El vicepresidente de la Academia aseguró que las negociaciones han transcurrido con fluidez y que no ha habido cuestiones reseñables. También ha defendido el rigor de la institución en la gestión económica.

El presupuesto se encuentra "cerrado al 99%" y asciende a 440.000 euros por debate. Esa cantidad se repercute a las cadenas participantes en función de sus respectivas audiencias.

El encuentro de este jueves pondrá fin a la serie de grandes debates de la campaña, después del cara a cara entre Sánchez y Feijóo del 19 de noviembre y del debate a ocho de portavoces parlamentarios celebrado el lunes en RTVE.