Jon Echeverría, candidato del Partido Popular al Congreso por Guipúzcoa en las elecciones generales del 29-N, es ya algo más que un símbolo en esta campaña. No sólo por su juventud y su valentía a la hora de enfrentarse a los herederos de la banda terrorista ETA, que le impiden hacer campaña con normalidad, sino por las amenazas que recibió por parte de un militante socialista con la ya famosa y bochornosa frase "no me extraña que te pasen cosas, chaval", a la que el PP respondió con un vídeo de campaña dándole otro significado a la frase amenazante del sanchista.

Echeverría, como señalaba Cayetana Álvarez de Toledo en otro vídeo en el que enseñaba una foto del joven abrazado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo —que modificó su ruta electoral para acudir a Guipúzcoa tras los insultos y ataques con piedras, cohetes y huevos sufridos por el candidato en Hernani por parte de los proetarras— se ha convertido en "el rostro de la esperanza en España". "Esta es la foto de una juventud valiente que no tiene miedo, que planta cara a los violentos y a quienes blanquean a los violentos: Arnaldo Otegi y Pedro Sánchez". Y ha insistido: "Esta es la foto del futuro, de la esperanza, de la convivencia y de la restauración de la decencia en España".

Sea como fuere, el cabeza de lista del PP por Guipúzcoa ha despertado una ola de solidaridad y simpatía en redes sociales, que se ha acrecentado a partir del lunes, cuando la publicación de las últimas encuestas pronosticaba la posibilidad de que el PP obtuviese un escaño por esa provincia, el de Jon Echeverría, arrebatándoselo a Bildu.

En las elecciones generales de julio de 2023, Bildu, PNV y PSOE obtuvieron 2 escaños cada uno en Guipúzcoa. Las últimas encuestas para el 29-N dibujan un escenario diferente: el PNV perdería uno de sus dos diputados, que podría llevárselo o bien Bildu o bien el Partido Popular. Vox no tendría posibilidad de sacar escaño en esta provincia. Así lo contaba el propio Jon Echeverría en un mensaje en X: "En Guipúzcoa el PP está a punto de arrebatarle el último escaño a Bildu. Si concentramos el voto, hacemos historia. Si eres guipuzcoano o conoces a alguno: PÁSALO".

En Guipúzcoa el PP está a punto de arrebatarle el último escaño a Bildu. Si concentramos el voto, hacemos historia. Si eres guipuzcoano o conoces a alguno: PÁSALO. pic.twitter.com/EZJXVK819F — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) November 23, 2026

Campaña para que Jon arrebate el escaño a Bildu

Perfiles conocidos y anónimos se están movilizando en X pidiendo el voto para Jon Echeverría en una campaña espontánea. Es el caso de Carlos Martínez Gorriarán, exdiputado de UPyD, que considera a Echeverría "un candidato providencial al que, por supuesto", votará "el domingo 29N", explicando sus motivos en un artículo en Vozpopuli: "No le conocía —dice de Jon Echeverría—, pero entramos en contacto gracias a las benditas redes sociales, conversamos y me convencí de que está dotado de todo lo necesario no sólo para meterse en política a semejante edad y siendo todavía estudiante de Derecho (naturalmente, en Madrid; la actual EHU, universidad de Bildu, debe ser evitada por cualquiera que pueda y quiera aprender algo) (…) Si Jon Echeverría sale elegido por Guipúzcoa el 29N, no sólo será un diputado jovencísimo para lo habitual, sino que demostrará que la sociedad vasca aún alberga minorías decentes y resistentes. Si el escaño se lo lleva Bildu, será otra señal de alarma de choque inminente de trenes, que tanto se lleva esta temporada de corrupción sistémica desenfrenada. Así que, si pueden, vótenle o convenzan a los dubitativos para que lo hagan".

Martínez Gorriarán ha anunciado, además, que participará en un acto de campaña para apoyar a Jon Echeverría este mismo jueves.

En un rato iré a un acto de campaña para apoyar a @Jon_Echeverria_ Después de terminar mi artículo de mañana para @vozpopuli sobre qué votamos el 29N https://t.co/0uGMOU44DF — Carlos Mtz Gorriarán (@cmgorriaran) November 26, 2026

Ya antes de la publicación de las últimas encuestas, Rosa Díez, que fuera líder de UPyD, se solidarizó con Echeverría a raíz de los ataques recibidos por parte de los proetarras en Hernani: Solidaridad activa con Jon Echeverria. Su libertad es la nuestra.

Apelación a los votantes de Vox

En esta campaña está siendo crucial la apelación a los votantes de Vox, que no tiene posibilidad de obtener escaño en Guipúzcoa. Aquí se ha implicado el propio candidato del PP, atento a cualquier mensaje en redes al que pueda convencer de la necesidad de votar para arrebatar ese escaño a Bildu.

Así ocurrió con Julio Juster, que explicaba que, siendo votante de Vox, su candidato era "invotable" para él y que el PP le producía "sarpullido". A él se dirigió sin rodeos el candidato popular: "Hola!! Le pido el voto. Llevamos toda la campaña recorriendo Guipúzcoa, donde podemos arrebatarle el último escaño a Bildu votando al PP". El votante desencantado le responde: "Jon, necesitaba ayuda y esta panda de 'gentuza' de Twitter me está ayudando a aclararme. Que me perdonen mis seguidores voxeros de por aquí... entre los que me incluyo. Es posible que te vote. Pero si vas a Madrid, exigidle dureza a Feijoo en sus decisiones de gobierno, y que no se comporte como un 'quedabien'".

Muchos le aconsejaban a Juster que no dudase, que tenía que votar a Echeverría "porque es el único voto útil en Guipúzcoa para echar a Sánchez, es que no hay más opciones"; otros le recordaban que "el escaño que baila es para los herederos de Gregorio Ordóñez o para los herederos de los que lo asesinaron. Por dignidad Jon Echevarría merece un voto de confianza".

Esa apelación a un votante de Vox ha provocado que otros votantes de ese partido se manifiesten abiertamente en X anunciando su voto al candidato popular. "Soy guipuzcoano. Más de VOX que del PP, pero votaré PP porque me has convencido bregando en Hernani, Eibar y por toda Guipúzcoa contra los intolerantes batasunos y socialistas. Y también porque VOX no tiene ninguna oportunidad en Guipúzcoa. Recuerda que es un voto prestado", señalaba Jose Guerrero. Incluso votantes de Vox en otras provincias piden el voto para Jon Echeverría en Guipúzcoa: "Vivo en Pontevedra y votaré a Vox, pero sí que animo a la gente de tu provincia a que te vote, si le puedes quitar un escaño a Bildu, adelante, eres inteligente y seguramente tendrás muchas ideas para limpiar Euskadi de ideología basura".

El domingo se sabrá si esta ola de apoyo al candidato popular ha ayudado a que Jon Echeverría consiga escaño arrebatándoselo a los herederos de la banda terrorista ETA.