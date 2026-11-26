Desde 2017, el Gobierno de España contabiliza la llegada de inmigrantes a bordo de cayucos y pateras a las Islas Canarias y otros puntos del país, como el archipiélago balear o las costas andaluzas. Un desglose quincenal y mensual que elabora el ministerio del Interior y que refleja que el otoño suele ser un periodo temporal intenso. Concretamente, el mes de noviembre, que se ha mantenido en una media de 3.177 personas que llegan a bordo de estas embarcaciones a alguna de las 8 islas canarias.

Aunque, de esos 10 años en los que hay registros, tres no superan los 1.000 inmigrantes, desde 2023 la media de llegadas de estas personas se ha establecido en una media de 4.917, siendo el 2024 el peor de ese periodo cuando desembarcaron en embarcaciones marítimas unas 7.338 personas procedentes del continente africano. No obstante, desde que hay registros, el peor mes de noviembre fue el que se registró en 2020, cuando más de 8.000 inmigrantes tuvieron que ser acogidos en las Islas Canarias.

Pero estas cifras se quedan pequeñas con las comparadas en 2026. En los 26 días que se han cumplido de este mes, Canarias ha recibido 14.250 inmigrantes a bordo de cayucos y pateras. Es casi el doble de lo registrado hace 6 años. Ya incluso a mediados de noviembre, el récord se pulverizó con más de 11.000 personas recibidas en el archipiélago. Por si fuera poco, el pasado martes se rompió un nuevo récord: el de llegadas en un solo día. Al menos 2.100 inmigrantes atracaron en 15 embarcaciones diferentes en la isla de El Hierro.

Control en el Mediterráneo y por tierra

Esta situación tiene su origen en las políticas estrictas que países como Italia o Grecia han aplicado en el Mediterráneo sobre la acogida de inmigrantes que intentan entrar en sus territorios a través del mar. También en las Islas Baleares, aunque la llegada de embarcaciones no ha cesado, no se ha vivido ningún repunte inesperado. Las mafias que trafican precisamente con estas personas también optan por la ruta canaria por su "fácil" acceso.

Pero también hay que centrarse en los accesos ilegales por tierra. La principal entrada de inmigrantes por esta vía es, naturalmente, por las dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla. No obstante, desde la invasión de finales de julio, las fronteras de ambas regiones se han reforzado con más medios militares y, aunque en muchos casos no son suficientes, las llegadas por tierra han disminuido notablemente.

24.000 inmigrantes en el último cuatrimestre del año

Y esta situación se contrasta claramente en las cifras de un periodo a otro. Desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, la llegada de inmigrantes a bordo de cayucos y pateras a las Canarias era de 5.163. A partir de septiembre y con los antecedentes mencionados, la ruta migratoria comienza a coger fuerzas.

Este último cuatrimestre se han sumado 19.201 inmigrantes procedentes de países africanos. El mes de noviembre representa más de tres cuartos de la parte total, que sumados al total serían 24.364 personas que han llegado a las diferentes islas. Bien es cierto que, tal y como marcha la ruta canaria, no se superarán las tremendas cifras que se registraron en 2024, donde se estableció el récord de más inmigrantes llegados: 46.843. Diciembre tampoco suele ser un mes muy activo para las mafias, pero al solo haber una vía disponible y que transcurre sin control, podría vivirse una situación insólita.

Balance de cada mes de noviembre desde 2017 hasta 2026:

Año Inmigrantes Total de año 2017 238 425 2018 1.263 1.307 2019 517 2.698 2020 8.157 23.271 2021 3.038 22.316 2022 625 15.682 2023 4.705 39.910 2024 7.338 46.843 2025 2.708 17.788 2026 14.250* 24.364*

*A fecha de 26 de noviembre de 2026. Fuente: Ministerio del Interior.

Un repunte "común" para el Gobierno

A pesar de que las cifras son muy alarmantes y de que el Gobierno de Canarias ha solicitado la presencia de la Unidad Militar de Emergencias y la activación de la emergencia sanitaria en islas como El Hierro, el Gobierno de España insiste en transmitir un mensaje de tranquilidad. El pasado miércoles, en un acto en Navarra, la ministra de Inclusión, Migración y Seguridad Social, Elma Saiz, aseguró que se trataba de un "repunte común", en el que ya hay una actuación activa del ejecutivo central en el territorio.

Otro de los pesos pesados de Moncloa, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también se ha encargado de calificar de "normal" y "habitual" este flujo repentino de inmigrantes. Presente en las reuniones interministeriales con el gobierno de Canarias para abordar esta situación, Torres también ha persistido en que el Gobierno "ha estado y estará en todo momento" para abordar este asunto.