La presidenta del Consejo de Estado y exministra, Carmen Calvo, ha arremetido contra la asimilación acrítica de las corrientes identitarias en el seno de la izquierda. Durante una entrevista en el programa La Noche en 24 Horas de TVE —recogida por Europa Press—, la exvicepresidenta socialista ha desmarcado de forma tajante la causa femenina de los postulados transgeneristas al advertir de que las teorías queer no son feminismo, sino "otra cosa" muy distinta que ha terminado por desvirtuar las reivindicaciones tradicionales.

Calvo ha criticado la deriva experimentada durante la última década, cuando a su juicio se desató una auténtica fiebre por etiquetar cualquier planteamiento ideológico bajo el paraguas de la igualdad. En este sentido, ha reconocido que las feministas tradicionales estaban muy mosqueadas ante el hecho de que, repentinamente, surgiese una consigna generalizada donde "a todo se le ponía la palabra feminismo". Una queja que evidencia el profundo malestar existente ante el avance de dogmas que diluyen el concepto biológico de sexo.

#25Nov | Carmen Calvo (@carmencalvo_): "Quien no esté entendiendo que la democracia del siglo XXI es feminismo en el tronco de valores, no está entendiendo absolutamente nada. Por eso la ultraderecha ha elegido el asunto como objetivo de combate"#LaNoche24H pic.twitter.com/afJAwMyRrp — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) November 25, 2026

Para la veterana dirigente socialista, la prioridad debe centrarse en "resolver el desequilibrio tan injusto" acumulado a lo largo de la historia, en lugar de desgastarse en proclamas doctrinales sobre la autodeterminación de género. Calvo ha recordado que las mujeres representan la mayoría natural de la sociedad y ha defendido que la auténtica causa "es la democracia" y el Estado de Derecho, lejos de quienes creen falsamente que los problemas están resueltos o de quienes pretenden desbordar el marco de la convivencia.

Estas declaraciones coinciden con los actos del 25-N, una fecha en la que el movimiento ha marchado profundamente dividido en las principales calles españolas. La fractura, convertida ya en una constante anual, tiene como origen la contestada legislación de género aprobada en la pasada legislatura, cuyas concesiones a los colectivos más radicales generaron una notable resistencia interna en el socialismo clásico encabezada por la propia Calvo.

Con estas palabras, la dirigente vuelve a evidenciar el desgaste provocado por la agenda identitaria que el Ejecutivo asumió como propia. Mientras los sectores más doctrinarios continúan imponiendo su relato, el socialismo busca recomponer puentes con sus bases históricas tras constatar la polarización y el fracaso de unas políticas que han terminado fracturando las causas comunes y socavando la igualdad ante la ley.