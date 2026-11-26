La nueva entrevista de campaña del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha publicado este jueves en El País, en las horas previas al nuevo debate con Alberto Núñez Feijóo con la compañía esta vez del líder de Vox, Santiago Abascal, y de la candidata de Frente Amplio, Ada Colau. El presidente del Gobierno ha defendido entre otras cosas que "estamos tocando con la yema de los dedos" una "mayoría de progreso en las Cortes" que a su juicio puede ser posible con una movilización del 75 por ciento o más. "Ya somos adultos. Sabemos perfectamente cómo es la derecha política española", dice cuando le preguntan si pedirá al PP que se abstenga en el caso, dado por muy posible en las encuestas del grupo, de que el PSOE sea el partido más votado.

En la entrevista, Sánchez dejó frases como que "lo que no se puede hacer es utilizar la mentira como método" al cargar contra la "deshumanización" a la que a su juicio le ha sometido el PP. Entre tanto, afirma que ha nombrado "a más de 55 ministros y ministras a lo largo de estos últimos ocho años y he tenido un caso de corrupción de un ministro", limitando así el reguero de escándalos que le rodea en la recta final de su mandato. Alega que Rajoy y Aznar "tuvieron 15 imputados o condenados".

Y tras defender sin inmutarse aspectos como la apresurada aprobación en plena campaña de medidas electoralistas alegando que "lo importante no es el cuándo, sino el contenido" aunque señalando que es "una declaración de intenciones", habla de su futuro dejando la que es, a juicio de Cayetana Álvarez de Toledo, la única verdad de la entrevista.

"¿No le dan ganas de tirar la toalla y salir del ojo del huracán?", dice el periodista. "No, yo me siento una persona profundamente afortunada. Ser presidente del Gobierno de España, del mejor país del mundo, es un honor. No voy a tener un trabajo mejor en mi vida y tengo 54 años", contesta. "La única verdad que ha dicho. En la entrevista. Y en sus 54 años de vida", contesta la diputada.

«No voy a tener un trabajo mejor en mi vida y tengo 54 años». La única verdad que ha dicho. En la entrevista. Y en sus 54 años de vida. —

Sánchez, vía @el_pais pic.twitter.com/ETlavOvadX — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 26, 2026

Tampoco en El País termina de desvelar Sánchez si se irá si hay derrota, un escenario que ni contempla. "Queda todavía muchísimo por hacer en nuestro país y tengo las mismas ganas que el primer día. Hoy soy un político mucho más experimentado, con mucho más oficio. Además, en un momento de negrura en el mundo, España ha demostrado ser un ejemplo de dignidad en la defensa de la legalidad internacional, en la defensa del fin de la impunidad ante genocidios como el de Gaza. O también de coherencia en la defensa del Estado del bienestar ante decisiones como la del 5% en defensa, que era una exigencia del señor Trump. En definitiva, si Brasil pudo, si Estados Unidos pudo y si España pudo en 2023, necesariamente debemos poder este próximo 29 de noviembre", sostiene.

Precisamente a esa posibilidad, que Álvarez de Toledo intente resistir en la oposición tras la derrota, aludió en su entrevista este miércoles en Es la Mañana de Federico. "Sabe que no puede ganar", dijo la diputada, por eso "quiere que pierda el PP" y "quiere aglutinar a toda la izquierda, acercarse en lo posible al PP, convertir su derrota en un empate, atrincherarse en un escaño y quedarse a sabotear la vida pública. Frente a eso necesitamos abrir brecha: cuanto mayor sea la distancia entre el PSOE y el PP más categórica será la victoria de España", dijo. "No lo mandaremos a la oposición, que no es suficiente, sino que lo mandaremos a su casa".