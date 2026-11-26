El Club Libertad Digital celebra este jueves un nuevo encuentro de Diálogos bajo el título Claves del 29: ¿Qué puede pasar en las elecciones?, un coloquio que reunirá a cuatro analistas del ámbito político y periodístico para examinar el desarrollo de la campaña electoral que concluye en la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre.

Tras la derrota en el Congreso de los dos decretazos de vivienda, Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes y convocó elecciones generales anticipadas. La decisión puso fin a una legislatura que concluye sin Presupuestos propios, con las cuentas de 2023 prorrogadas por tercera vez desde el 1 de enero de 2026. Y es que el adelanto responde al deterioro de una legislatura en la que el Ejecutivo ha estado sometido a los casos de corrupción que rodean al presidente, a su Gobierno, a su partido y a Zapatero, y a la crisis por la invasión de Ceuta. Por otro lado, la estrategia que han seguido PP y Vox ha demostrado un mayor entendimiento que en 2023, cuando los ataques entre sí frenaron su crecimiento. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha conseguido transmitir la imagen de un líder nacional. Además, las coincidencias en materia económica en los programas electorales de ambos partidos deben contribuir a un trabajo común y leal que derogue las políticas más perniciosas del sanchismo, así como garantizar la limpieza de las instituciones.

El Diálogo contará con José Rosiñol, consultor y expresidente y fundador de Sociedad Civil Catalana; Estefanía Molina, periodista, politóloga y escritora; Carmelo Jordá, periodista de Libertad Digital, y Pedro Herrero, consultor político. La conversación la conducirá Raúl Vilas, director de Libertad Digital.

En ese contexto, la campaña se plantea como un pulso en el que cada bloque medirá su capacidad para sumar apoyos y, sobre todo, para convertirlos en una mayoría de gobierno. Es precisamente eso lo que analizarán los participantes: los factores que pueden inclinar la balanza, el papel que juegan las encuestas y las consecuencias que cada resultado tendría para España.

Los ponentes analizarán las claves que pueden condicionar el desenlace del 29 de noviembre así como los hitos de la campaña electoral. Desde el comportamiento del electorado hasta la comunicación política formarán parte de los análisis de la que es una convocatoria que llega en pleno desgaste de la legislatura.

La cita, reservada a los socios de Libertad Digital, se enmarca en el ciclo de encuentros que el Club LD organiza periódicamente con analistas y protagonistas de la actualidad nacional e internacional.

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