El cónsul de Tetuán, Fernando María Villalonga, ha declarado esta mañana por videoconferencia ante la juez que investiga la invasión de Ceuta que alertó en tiempo real al embajador de España en Marruecos de la situación horas antes de la invasión.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, tomó la decisión de citar al cónsul para averiguar si cruzó la frontera el pasado 28 de julio con el objetivo de alertar a las autoridades españolas de la invasión que se produjo días después. Sobre el cónsul, la juez apuntó en un auto a un "episodio singular y potencialmente relevante". Un policía testificó que el 28 de julio recibió instrucciones para habilitar un carril específico de acceso para que el diplomático pudiera entrar en la Ciudad Autónoma. Por su parte, la juez ha decidido volver a llamar al que fuera el jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz Ruiz, porque el viaje del cónsul "habría tenido como destinatarios institucionales responsables de la Delegación del Gobierno".

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el cónsul ha precisado que él usó ese carril porque bajó a Ceuta desde Algeciras y posteriormente un vehículo le trasladó hasta Tetuán. De esta manera, no se llegó a reunir en la Ciudad Autónoma con el delegado del Gobierno aunque sí coincidió en la frontera con el exjefe de gabinete del delegado.

Por otro lado, durante su declaración ha precisado que al llegar a Tetuán este recibió información de que la frontera estaba "caliente" y en ese momento trasladó en tiempo real al embajador de España en Marruecos la situación. Este se encontraba en la celebración de la Fiesta del Trono marroquí. Además, ha explicado que esto forma parte del protocolo y que el siguiente paso es que el embajador informe al ministro de Exteriores, aunque no ha confirmado que este extremo haya sucedido. De igual manera, la juez ha precisado que pedirá que se aporten a la causa los mensajes, mails u otro tipo de pruebas escritas intercambiadas entre el cónsul y el embajador español.

Advertir a Ceuta

El auto de la juez Tardón por el que se citaba al cónsul español explicaba que el testigo declaró que tuvo conocimiento de que efectivamente se usó ese carril especial. De igual manera, el testigo policial señaló que entre los policías que se encontraban prestando servicio esos días circulaba la información de que el diplomático español había cruzado la frontera para alertar a las autoridades españolas; no obstante, este extremo no lo pudo confirmar.

"Es evidente que la relevancia de esta información no reside en los comentarios o rumores mencionados por el testigo, sino en la constatación objetiva de varios extremos que sí resultan acreditados, como son la existencia de un desplazamiento urgente del Cónsul General de España en Tánger a Ceuta en fechas inmediatamente anteriores a los hechos investigados, la adopción de medidas excepcionales en frontera para facilitar dicho desplazamiento, y la coincidencia temporal de tal desplazamiento con un período en el que diversas unidades policiales ya estaban detectando una presión migratoria extraordinaria y recibiendo alertas de riesgo extremo", explicó la juez.