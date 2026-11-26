El exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta que dirigía Miguel Ángel Pérez Triano ha señalado al Ministerio del Interior en su segunda declaración como testigo en la Audiencia Nacional por ignorar sus avisos sobre la invasión a Ceuta.

La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 ha tomado declaración como testigo al cónsul de Tetuán, Fernando María Villalonga, y al que fuera jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, que ya declaró anteriormente en la sede judicial. La magistrada pretendía descubrir si el cónsul viajó de urgencia a Ceuta para alertar sobre la posible invasión a la ciudad autónoma dos días antes de que se produjera.

Según ha podido saber Libertad Digital, Gonzalo Sanz ha asegurado ante la juez María Tardón que el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ignoró sus avisos sobre la invasión de la ciudad autónoma y que este tenía una "estrecha relación" con el máximo mandatario de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) de Marruecos, Abdellatif Hammouchi. Esta relación es conocida por Sanz debido a un operativo coordinado con varios dirigentes políticos en el que Pardo Piqueras llevaba la voz cantante por su "estrecha relación" con el dirigente marroquí.

En este sentido, ha asegurado que la Delegación del Gobierno de Pérez Triano hizo todo lo posible por alertar al Gobierno de Pedro Sánchez advirtiendo de que la situación en la frontera era insostenible los días anteriores. Desde Interior, se le trasladó que la situación era similar a la de otros veranos y, por ello, no debían tomar más consideración en la situación en la frontera. Así, ignoraron las demandas de la Delegación, que, según el jefe de gabinete de Pérez Triano, llegó a advertir que incluso se debía llamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, ha calificado de "cosméticas" las medidas que tomó el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska después de ignorar los sucesivos avisos. Tanto es así que ha destacado que, tras una reunión por videoconferencia, el Ministerio dio como respuesta enviar una lancha para responder a la posibilidad de entradas masivas a nado en la frontera.

En este sentido, Sanz ha asegurado que, en su opinión, había una "voluntad inequívoca" de favorecer la entrada masiva de inmigrantes irregulares por parte de las autoridades marroquíes en la frontera. Así, ha destacado la "total pasividad" de los gendarmes en la frontera; algo frente a lo que tampoco habría actuado el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, a ojos del que fuera jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, la invasión se podría haber parado en las primeras horas con la colaboración del Reino de Marruecos; pero estos no ofrecieron ningún tipo de colaboración.

La primera declaración de Sanz

En su primera declaración, Sanz ya defendió la actuación de la Delegación del Gobierno en Ceuta dirigida por Pérez Triano y se ratificó en su carta de dimisión, en la que confirmaba que sí hubo avisos y que llegaron al Gobierno. También otorgó la información que tenía en su teléfono móvil al respecto de la invasión a la causa como mensajes y el registro de llamadas.

En su carta de dimisión, el que fuera jefe de gabinete resaltaba que existía una "evidente incompatibilidad" entre su versión y la de Pérez Triano, motivo que, además de cuestiones personales, le llevó a tomar la decisión de abandonar su puesto en la Delegación del Gobierno: "La evidente incompatibilidad entre mi afirmación de que la información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI, el día 29 de julio fue transmitida por mi personal propio delegado, ese mismo día y las distintas declaraciones del delegado en distintos medios en las que afirma no haber recibido información por mi parte".