El PSOE ha decidido mantener en secreto los nombres de quienes acompañarán a los socialistas en su último acto electoral antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación ha difundido este jueves a través de su cuenta oficial de X un cartel promocional en el que ha difuminado deliberadamente los nombres de los participantes en lo que ha bautizado como "Más que un mitin".

"Queda muy poco para #MásQueUnMitin, donde se unen la cultura y nuestros principios", ha anunciado el partido, que ya adelantó este miércoles que preparaba un cierre de campaña con sorpresas. La alusión al mundo de la cultura ha desatado las especulaciones entre los usuarios de la red social, que han comenzado a lanzar sus apuestas sobre los artistas que podrían participar en el acto.

Queda muy poco para #MásQueUnMitin, donde se unen la cultura y nuestros principios. Ven a vivir el cierre de campaña: el futuro está en tu decisión.#LaFuerzaDeLaGente #VotaPSOE pic.twitter.com/7ETzdSwMKR — PSOE (@PSOE) November 26, 2026

"¿La banda de Carolina Durante es la de abajo a la izquierda?", ha preguntado uno de ellos, mientras que otro ha ironizado sobre el parecido del anuncio con el de un festival de música: "el PSOE ha sacado el cartel antes que el Mad Cool".

Entre los nombres que han barajado los internautas figuran los de Bad Gyal, Aitana y Rosalía. Bajo el lema "Nuestra cultura. Nuestros principios. Tu decisión", los socialistas han convocado a sus simpatizantes este viernes 27 de noviembre a las 18.00 horas en la Caja Mágica de Madrid, un recinto con capacidad para albergar a más de 10.000 personas. Se trata del mismo escenario en el que Alberto Núñez Feijóo celebró este miércoles su último gran mitin en la capital, acompañado por Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Cayetana Álvarez de Toledo.

"Ven a vivir el cierre de campaña: el futuro está en tu decisión", ha señalado el PSOE en su publicación. Antes de acudir a la cita en Madrid, Pedro Sánchez tiene previsto participar a las 12.00 horas en un acto electoral en Plasencia (Cáceres).

Feijóo cerrará la campaña en Sevilla

Por su parte, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido para despedir la campaña electoral la misma ciudad en la que Pedro Sánchez dio el pistoletazo de salida a la suya: Sevilla.

El líder de los populares estará acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno. El acto arrancará a las 19.30 horas en el exterior del Pabellón de Navegación de la isla de la Cartuja.

El PSOE no será la única formación que combine política y cultura en su cierre de campaña. Frente Amplio ha organizado su último acto electoral en La Nave, en el distrito madrileño de Villaverde, donde Ada Colau estará acompañada por varios ministros y dirigentes de la formación. A diferencia de los socialistas, Frente Amplio ya ha desvelado la identidad de algunos de los artistas que actuarán durante el encuentro, entre ellos Zahara, Samantha Hudson y Elio Toffana.