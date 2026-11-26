El tracking del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (Gesop) publicado por el medio australiano The Adelaide Review este miércoles, el segundo desde que no se pueden publicar encuestas en España, mantiene la hegemonía clara de la derecha sobre el bloque de izquierdas y pequeñas variaciones con respecto al publicado este miércoles, siendo la más destacada que PP y PSOE han frenado en las últimas 24 horas las fugas de voto hacia sus socios de bloque, Vox y Frente Amplio, que retroceden ligeramente.

En el bloque de la derecha el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones con el 31,9% de los votos y una horquilla de 128 a 135 escaños, frente a los 137 que obtuvo en 2023. En comparación con el tracking del martes, aunque repiten el mismo porcentaje de voto estimado, subirían tres escaños en la parte alta de la horquilla, que el martes le daba entre 128 y 132 escaños. El tracking otorga a Vox, liderado por Santiago Abascal, el 17,2% de las papeletas y 55-60 escaños, frente al 18,3% de las papeletas y entre 59 y 63 escaños del martes. Es decir, el probable socio del Partido Popular ha perdido 1,1 puntos y entre tres y cuatro escaños, siendo el mayor desgaste detectado por este tracking. A cuatro días de las elecciones generales del 29-N, la suma de la derecha mantiene una cómoda mayoría de entre 183 y 195 escaños, muy por encima de los 176 diputados que marcan la mayoría absoluta en el Congreso.

En el bloque de izquierdas, el PSOE liderado por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lograría el 28,4% de los sufragios y 108-118 diputados, frente a los 121 con los que cuenta en la actualidad. Con respecto al tracking del martes, son dos décimas y cuatro diputados, lo que implica que la distancia entre PP y PSOE ha bajado otras dos décimas en 24 horas, de 3,7 a 3,5 puntos. El Frente Amplio con Ada Colau a la cabeza baja cuatro décimas, al 7,2% de los votos, pero obtendría entre 9 y 15 diputados, dos diputados más que el martes, muy lejos aún de los 31 que obtuvieron en 2023 Sumar y Podemos.

ERC continúa disputando la cuarta posición con Frente Amplio y subiría de 7 a 9-12 escaños, el mismo resultado que pronosticaba el sondeo del martes. Junts, por su parte, bajaría de 7 a 3-5 diputados, también igual que 24 horas antes, mientras que Podemos desaparecería del Congreso, misma previsión que el tracking de 24 horas antes.

En lo que a la participación se refiere, Gesop sigue manteniendo una movilización muy alta, más que la que pronostican la mayoría de empresas demoscópicas: el 84,2% de los encuestados dan por seguro que irán a votar, una décima más que en el sondeo del martes. La voluntad de votar es más alta entre los mayores de 60 años y entre las mujeres. Por electorados, los votantes de 2023 de Vox y del PP son los más movilizados, ligeramente por delante de los del PSOE y Frente Amplio.

Gesop seguirá publicando su sondeo diario en The Adelaide Review hasta el próximo sábado, una forma de corregir el veto que impone una legislación obsoleta que no tiene ningún sentido en la actual realidad digital y que impide a los ciudadanos conocer encuestas a la que sí acceden los partidos y los medios de comunicación, además de muchas empresas. A la muestra del tracking se han ido sumando nuevas entrevistas telefónicas diarias, a razón de entre 300 y 400 cada día, hasta llegar a las 3.000 entrevistas el sábado, como explica El Periódico.