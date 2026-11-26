El Tribunal Supremo ha dictado una diligencia de ordenación en la que define temporalmente la condena al exministro José Luis Ábalos; su exasesor Koldo García; y el empresario Víctor de Aldama. El que fuera secretario de Organización del PSOE debería permanecer en prisión hasta mayo de 2042.

El Tribunal Supremo condenó por unanimidad al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a una pena de 24 años y 3 meses de cárcel y a Koldo García, a 19 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por la primera pieza juzgada de la trama Koldo denominada caso mascarillas. El Alto Tribunal también condenó a Aldama a una pena de 4 años y medio de cárcel, pero suspendió la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

En la providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el Alto Tribunal especifica que la fecha de cumplimiento definitivo para Ábalos es el 11 de mayo de 2042. En concreto, el límite máximo de cumplimiento fijado en sentencia es de 15 años y 18 meses (6.015 días), a lo que se descuentan 214 días de abonos (prisión preventiva, comparecencias y retirada de pasaporte), restándole por cumplir 5.801 días desde el 23 de junio de 2026.

En cuanto a la inhabilitación, cabe diferenciar cuatro tipos: la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, fijada en un máximo de cumplimiento de 6.015 días con fecha definitiva el 11 de mayo de 2042; la inhabilitación para empleo o cargo público con manejo de patrimonio o caudales públicos, que asciende a 11.315 días y se extiende hasta el 15 de junio de 2057; la inhabilitación para cargos que impliquen selección de personal, por 5.840 días hasta el 19 de junio de 2042; y la inhabilitación para intervenir en la contratación pública, que suma 2.920 días con extinción el 21 de junio de 2034.

Koldo, hasta 2040 entre rejas

En cuanto al que fuera asesor del ministro, su fecha de cumplimiento definitivo es el 2 de noviembre de 2040. El límite máximo de cumplimiento fijado en sentencia es de 15 años (5.475 días), descontándose 229 días de abonos, con 5.246 días pendientes por cumplir desde el 23 de junio de 2026.

Para la pena de inhabilitación, en el caso de Koldo también concurren cuatro diferenciaciones: la inhabilitación especial para sufragio pasivo, con un tope de cumplimiento de 5.475 días que concluirá el 2 de noviembre de 2040; la inhabilitación para empleo o cargo público relativo al manejo de patrimonio o caudales públicos, por un total de 10.035 días hasta el 13 de diciembre de 2053; la inhabilitación para intervenir en contratación pública, cifrada en 2.555 días con vencimiento el 21 de diciembre de 2033; y la inhabilitación para tareas de selección de personal, de 3.010 días hasta el 19 de septiembre de 2034.

En cuanto a Aldama, cabe resaltar que el Supremo le libró de entrar en prisión a cambio de ciertas tareas para la sociedad y no volver a delinquir. En cambio, sí que se encuentra inhabilitado con dos penas diferenciadas: la especial para el derecho de sufragio pasivo, que corresponde a 1.090 días no pudiendo ser elegido en unas elecciones hasta el 17 de junio de 2029; y la inhabilitación especial para empleo o cargo público que implique el manejo de patrimonio público, fijada en 970 días (2 años y 8 meses) y que finalizará el 17 de febrero de 2029.

La realidad de la permanencia en prisión: 2029

La providencia del Supremo refleja la pena que deben cumplir, pero no la realidad penitenciaria de los condenados debido a los beneficios que presenta el sistema penitenciario español a aquellos reos que ejercen un buen comportamiento en la cárcel.

Según informaron fuentes penitenciarias a Libertad Digital, un reo que no presenta problemas de calado en una prisión puede comenzar a recibir permisos penitenciarios cuando cumpla un cuarto del cumplimiento máximo de la pena. Así, el exsecretario de Organización socialista podría comenzar a recibir permisos para salir de la cárcel cuando pasen 3 años y 9 meses de su entrada en prisión.

Esto es, desde el 27 de noviembre de 2025, cuando el magistrado instructor Leopoldo Puente decretase la prisión provisional para Ábalos y su exasesor. Por lo tanto, Ábalos podría poner un pie fuera de la cárcel el 27 de agosto de 2029. En el caso de Koldo, podría optar a sus primeros permisos a partir de una fecha proporcional.