El Gobierno del popular Jorge Azcón recurrirá ante el Tribunal Supremo el real decreto de centros de datos por el "grave riesgo" que supone para las inversiones anunciadas en Aragón.

Así lo ha acordado el Consejo de Gobierno aragonés, reunido este jueves en una sesión extraordinaria en la que ha dado luz verde a la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Alto Tribunal contra este Real Decreto 1032/2026, de 20 de noviembre, por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.

Además, y según ha confirmado en rueda de prensa la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, el Ejecutivo aragonés solicitará también la adopción de medidas cautelares para suspender la aplicación de estas medidas y evitar de esta manera posibles perjuicios irreversibles durante la tramitación del recurso interpuesto en contra. Ha insistido Valle en que lo que pretende el Gobierno de Azcón es defender la sostenibilidad pero haciéndola "compatible con la viabilidad técnica, económica y jurídica de los proyectos "de la región.

Cinco argumentos en contra

La consejera ha detallado cinco argumentos que "justifican" la presentación del recurso. En primer lugar, ha aludido a la afectación "directa y de forma singular" a los intereses económicos e industriales" de Aragón, "al incidir en proyectos estratégicos vinculados a la transformación digital y a la atracción de inversiones".

Además de ello, Valle ha señalado una "posible vulneración de los principios de legalidad y jerarquía normativa, ya que el reglamento excede el alcance de la habilitación legal existente" al introducir este real decreto nuevas obligaciones, como la adicionalidad renovable, la correlación temporal horaria 24/7 o determinados requisitos de resiliencia operativa, que inciden materialmente sobre el acceso y la conexión a la red eléctrica.

De igual forma, censura la titular de Economía aragonesa que podría "vulnerar la reserva de ley y la libertad de empresa" y ha identificado, también, posibles infracciones de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, proporcionalidad y buena regulación, ya que el nuevo régimen modifica de forma sobrevenida las condiciones sobre las que las empresas han adoptado decisiones de inversión y definido proyectos que se encuentran en diferentes fases de tramitación.

Finalmente, ha apuntado que la memoria de análisis de impacto normativo no justifica adecuadamente la necesidad de las medidas ni evalúa la existencia de alternativas menos restrictivas, ya que no incorpora un análisis riguroso de las consecuencias económicas, competitivas, presupuestarias o territoriales de la regulación aprobada.

Confían en la derogación de la norma

Valle ha trasladado también la percepción de las empresas de que este decreto será derogado en caso de un cambio de gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre, como ha avisado en campaña el Partido Popular.

Sobre la nueva normativa que plantearían los populares, la consejera ha argumentado que los detalles "los tendrá que decidir el Gobierno que salga de las urnas", pero ha insistido en que urge resolver el problema de accesos a la red, lo que está "paralizando la instalación de todo un sector".