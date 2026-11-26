El juez Peinado ha dejado ya el caso Begoña Gómez listo para juicio. Y una premisa brillará con especial intensidad en la apertura del juicio por jurado contra la mujer del presidente del Gobierno: que el objetivo final de sus negocios no era ni siquiera la escandalosa creación de una cátedra para una persona sin titulación universitaria alguna; no era que para la misma persona, Begoña Gómez, se le creara un software con presión de personal de Presidencia del Gobierno; no era ni tan siquiera que la mujer de Sánchez usara sin miramientos los servicios privados de un cargo público como Cristina Álvarez, del departamento de su marido. Era que toda la evolución de Gómez certifica que el negocio evolucionó para "generar una certificación que dotara a las empresas de un sello de calidad que les permitiera una valoración relevante en la contratación mercantil, al estar vinculadas a la denominada transformación social". Y eso significaba que alguien tenía que aceptar esa certificación a la hora de conceder subvenciones: subvenciones que concede el Gobierno de su marido.

Los documentos judiciales que se analizarán en la apertura del juicio por jurado señalan que "Respecto de Begoña Gómez Fernández" se ha acreditado lo siguiente:

"Impulso de la creación de la cátedra de TSC mediante reunión con el rector de la UCM en la Moncloa. Creación rápida y singular de la Cátedra y ausencia de comprobación formal de determinados méritos académicos. Contactos directos con Google, Telefónica, Indra, Deloitte, Reale y Fundación la Caixa para financiar o colaborar con la cátedra. Participación personal en reuniones con directivos empresariales.

Colaboración profesional con Juan Carlos Barrabés y firma de cartas de apoyo a empresas de su Grupo. Impulso y supervisión del desarrollo del software TSC. Interrupción de las gestiones ante la OTRI [la OTRI en la Universidad Complutense es la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación] cuando se planteó la cesión de derechos a la UCM. Registro de la marca TSC, control del dominio transformatsc.org y constitución de Transforma TSC S.L. Falta de comunicación a la UCM de la titularidad de la marca, dominio y sociedad. Utilización de la colaboración de Cristina Álvarez y de medios institucionales relacionados con Presidencia".

Todo ello está ya acreditado. Y todo ello refleja una evolución que muestra que el negocio de Begoña Gómez podía funcionar si contaba con el respaldo de Pedro Sánchez. Si no, no.

"Para el juez instructor existen indicios verosímiles que demuestran que Begoña Gómez Fernández obtuvo un beneficio derivado de su condición como directora de Cátedra: El principal objetivo de la Cátedra era crear un software o plataforma digital con la que generar una certificación que dotara a las empresas de un sello de calidad que les permitiera una valoración relevante en la contratación mercantil, al estar vinculadas a la denominada transformación social", señalan esos documentos. Pero eso sólo tiene validez si el Gobierno aceptaba ese certificado a la hora de conceder subvenciones o contratos.

"Para ello se tiene en consideración la prueba documental consistente en el Convenio de creación de la Cátedra, las actas elaboradas, la presencia de contratación con empresas tecnológicas y declaraciones testificales de sus responsables indicando su objeto. Para ello Begoña Gómez Fernández solicitó financiación económica a diversas empresas para que colaboraran en su realización", añaden los documentos.