La Sala Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria por la que se le retiraba la aplicación del régimen de semilibertad a la que fuera jefa de la banda terrorista ETA Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto. Esta terrorista fue condenada por 10 asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que suman una pena de 30 años de prisión.

A principios de noviembre la Audiencia Nacional dejó sin efecto el régimen de semilibertad concedido a la etarra y revocó también el tercer grado a otros dos terroristas: Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Aguirregabiria. En el caso de Anboto, la Audiencia Nacional estimó el recurso interpuesto contra la propuesta de la Junta de Tratamiento que permitió la aplicación de este régimen.

Ahora la Sala de lo Penal ha acordado "desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de MARÍA SOLEDAD IPARRAGUIRRE GUENECHEA contra el Auto de 5 de octubre de 2026, dictado por la Plaza n.º 1 de la dicha Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de y CONFIRMAR Instancia, en el expediente G15 24/2026, resolución en cuanto a la no aprobación del concreto modelo de ejecución del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y al cese de su ejecutividad, por los razonamientos expuestos en la presente resolución".

"En definitiva, procede confirmar la denegación del programa inicialmente propuesto, sin que ello suponga desconocer la evolución penitenciaria favorable apreciada ni constituya obstáculo para una nueva propuesta suficientemente individualizada y actualizada, cuya aprobación deberá resolverse conforme a sus propios presupuestos y circunstancias", precisa el auto.

Desde la Sala de lo Penal apuntan a la evolución favorable de la etarra durante su estancia en prisión, pero señalan que la "especial gravedad" de sus delitos, "su naturaleza terrorista y las exigencias de protección de las víctimas constituyen circunstancias relevantes para determinar la procedencia, alcance y condiciones de cualquier modalidad de flexibilización penitenciaria".

De esta manera, a pesar del pronóstico de reincidencia bajo que se aprecia en informes penitenciarios, su evolución, su participación en programas restaurativos y las autorizaciones judiciales para realizar actividades en el exterior no excluyen "la necesidad de ponderar los riesgos específicos, el cumplimiento de las prohibiciones judiciales de aproximación y acceso a determinados lugares, la protección de las víctimas y las condiciones de control y seguimiento que resulten precisas".

"La gravedad de los delitos exige una motivación particularmente cuidadosa y garantías adecuadas, pero no puede constituir, por sí sola, un impedimento permanente para la aplicación de los instrumentos de individualización previstos en la legislación penitenciaria", explican.