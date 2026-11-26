Lorena Suárez, líder del PSOE en Argentina entre 2022 y 2024, admitió durante una entrevista el efecto electoral que supondrían las nacionalizaciones masivas de la Ley de Nietos a favor de los socialistas. "Sabemos que a la hora de elegir la papeleta va a estar eso presente en la memoria". De ahí, la insistencia del Gobierno de Pedro Sánchez para que estos 'nietos' voten en estas generales. Unas elecciones decisivas en las que el voto de los 190.000 descendientes de exiliados pueden cambiar hasta 14 escaños en diferentes provincias.

En una entrevista en Eco Medio en mayo de 2023 consultada por Libertad Digital, la exlíder del PSOE en el país sudamericano reconoció que el voto era una de las cuestiones fundamentales que unen a estos extranjeros descendientes de falsos exiliados ya que "permiten ser parte de una cultura, de unas raíces, que no solo nos conectan con el pasado, sino que también nos dejan participar del futuro de este lugar". "No importa a quién voten. Voten al PSOE, sí, pero voten. Voten porque nos costó mucho. Nos costó mucho recuperar este derecho. Es un derecho que teníamos a partir de la Ley de Memoria Histórica".

En paralelo, Lorena Suárez celebró la eliminación del voto rogado y afirmó que les "costó mucho, más de 10 años". "Pedro Sánchez fue muy permeable a este reclamo", celebró. "Lo que queremos es que se escuche con mucha fuerza en España que no nos da lo mismo, que no nos da lo mismo votar que no votar. Que queremos votar, que queremos seguir formando parte del presente y del futuro de España porque estamos ligados a eso".

Preguntada por qué había que votar al PSOE, defendió que los socialistas "han dado más que muestras importantes a lo largo de lo que es la vuelta a la democracia, primero con el gobierno de Felipe González y luego con los dos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora con Pedro, de la ampliación de derechos que ha dado no solamente para los españoles y españolas que vivimos fuera de España. Para nosotros dos leyes claves, ahora 400.000 descendientes, nietos y nietos españoles y españolas vamos a adquirir la nacionalidad, esto es histórico".

"Hay que votar al PSOE porque tenemos un plan para España y es un plan que no deja a nadie afuera, básicamente eso, que no deja a nadie afuera y que amplía derechos". En este sentido, Suárez señaló que "no lo hemos hecho ni siquiera por fines electorales, se hizo por un derecho más allá de las cuestiones electorales".

Beneficio electoral para el PSOE

Sin embargo, admitió los efectos electorales positivos de la Ley de Nietos para el PSOE: "Obviamente sabemos que los españoles y españolas que vivimos en Argentina todo esto lo leen, sabemos que a la hora de elegir la papeleta va a estar eso presente en la memoria y que viene también a completar otras leyes que ya venían".

En la entrevista, Lorena Suárez también aprovechó para meter la propaganda socialista contra Franco y justificó la existencia de esta ley: "La ley de memoria histórica también fue un reparador en ese sentido y quiero resaltar también la cuestión del acceso a la nacionalidad. Pero la ley de memoria democrática si hay algo principalmente que hace es declarar a todo lo que fue durante ese periodo franquista como un delito. Eso es lo más importante de esta ley me parece a mí. Más allá de lo utilitario de poder acceder a una nacionalidad", dijo Lorena Suárez en la entrevista con la radio argentina.

"Estamos conectados por algún familiar, por alguna raíz, muchos de los que vinieron para acá no eligieron venir, hicieron que hacerlo porque su vida o había peligro, o sus familias no podían tener un futuro y este país los acogió, pero de todas maneras siguieron siempre vinculados allá, a España. La territorialidad no es solamente donde vivís, la territorialidad tiene que ver, que un territorio es la identidad cultural", insistió Lorena Suárez.

"Y esto me parece central porque lo que trae es una cuestión de una batería de acciones reparadoras para las víctimas de esa dictadura, de toda esa guerra, de tanta muerte, que nosotros decimos siempre la oscura noche del franquismo. Entonces, todo eso me parece que es reparador, que hay que resaltarlo y en esa batería de medidas reparadoras viene la cuestión de la nacionalidad", y por tanto del voto, que puede decantar estas elecciones generales. Y es que, 190.000 descendientes de falsos exiliados están votando en estos momentos en los consulados españoles de todo el mundo.

El voto de los 'nietos' puede cambiar hasta 14 escaños

La realidad es que estos miles de votos podrían cambiar hasta 14 escaños en distintas provincias y por tanto ser decisivos en el resultado final si finalmente la suma de Partido Popular y Vox no es tan amplia como predicen la mayoría de las encuestas.

De ahí, que el Gobierno de Pedro Sánchez haya presionado durante estos meses al Supremo para que diese marcha atrás en su medida cautelar de suspender el derecho al voto a los 163.000 extranjeros nacionalizados con la polémica instrucción de Sofía Puente, hermana del exministro dimitido Óscar Puente, que retorció la Ley de Nietos para conceder el pasaporte español al mayor número de personas.

Y no solo eso, el Ejecutivo socialista ha instalado unas urnas de cartón para custodiar el voto ilegal de estos 163.000 extranjeros que tienen suspendido para poder contabilizarlos más adelante. Algo que ha llevado a Vox, la formación de Santiago Abascal, a desplegar a cientos de apoderados en diferentes consulados de todo el mundo para evitar un "fraude masivo" de Pedro Sánchez con la Ley de Nietos.

Un voto de la Ley de Nietos que por cierto ha puesto patas arriba los consulados españoles de muchas ciudades de todo el mundo. Libertad Digital y esRadio han podido documentar casos surrealistas en diferentes consulados y colas kilométricas de más de cuatro horas en las que la mayoría de los presentes no eran españoles, como ha sido el caso de Miami.