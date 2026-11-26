La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un nuevo informe al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el marco de la causa de obra pública de la trama Koldo que destaca varias alertas de irregularidades que no se tuvieron en cuenta en la adjudicación de la obra de los túneles de Belate. La obra se adjudicó a una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Acciona, Fermín Osés y Servinabar, la compañía de la que presuntamente era copropietario en secreto Santos Cerdán.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 amplió la causa en la que investiga las presuntas mordidas de la trama Koldo por obra pública para analizar también la adjudicación de la obra de los túneles de Belate por valor de más de 62 millones de euros. La obra pública de los túneles fue licitada por 62,8 millones de euros más IVA, lo que alcanza un total de 76 millones de euros. La adjudicación recayó en una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar.

En un nuevo informe al que ha tenido acceso Libertad Digital, los investigadores de la Guardia Civil destacan varias irregularidades que fueron advertidas a las autoridades y que no se tuvieron en cuenta a la hora de adjudicar la licitación pública. En primer lugar, el informe se remite a una comparecencia parlamentaria del auditor Miguel Ángel Aurrecoechea Gutiérrez en la Comisión de Hacienda del Parlamento de Navarra.

Entonces, el auditor explicó al respecto de la obra de los túneles de Belate que "indicó que, durante la elaboración de su informe, remitió un correo electrónico a la Asesoría Jurídica de la Cámara de Comptos en los siguientes términos: 'Sobre el apéndice 7 (del borrador de informe de Cuentas Generales de 2024), relativo a la ejecución de la obra duplicación del túnel de Belate, se relatan hechos que a juicio de este auditor y de mi equipo podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes'".

Se refería a una modificación del contrato que aumentó en 7,6 millones la licitación indebidamente: "El auditor hacía constar que se habían retirado de la versión final del Informe diferentes apreciaciones, algunas de ellas referentes a la ejecución de las obras de los Túneles de Belate. Concretamente, en una de ellas hacía constar que se aprobó una modificación del contrato, bajo su criterio, indebidamente, incurriendo la administración en un gasto que no le debería haber correspondido".

Asimismo, la Cámara de Comptos se refirió a la contratación de los túneles de Belate como algo indebido: "Entre los puntos recogidos en el informe, cabe destacar que, durante el proceso de licitación, tres miembros de la Mesa de Contratación (secretario, representante de la Junta de Contratación Pública e interventor delegado) emitieron un voto particular, manifestando que 'la valoración técnica efectuada carece de una adecuada motivación que acredite suficientemente las diferencias de puntuación entre las ofertas en aras a garantizar la igualdad de trato y no discriminación, y por otro, la incorrección del hecho que el presidente de la Mesa conociera las puntuaciones de los demás miembros antes de emitir su propia valoración'".

De la misma forma, la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras manifestó el 20 de diciembre de 2023 que la documentación del expediente estaba incompleta. "De este modo, y por todo cuanto antecede, en el transcurso de las indagaciones relativas a la obra denominada Túneles de Belate, ha sido localizada documentación oficial de organismos de la Comunidad Foral Navarra - principalmente de la Cámara de Comptos-, de la que se desprenden posibles irregularidades que pudieran revestir carácter de ílicito penal", esgrime el informe que advierte que la licitación se produjo de igual manera.

"Asimismo, el auditor de la Cámara de Comptos Miguel Ángel Aurrecoechea Gutiérrez manifestó ante la Comisión de Economía y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra que apreció posibles indicios de delito en la ejecución del contrato investigado, habiendo emitido una Discrepancia al Informe definitivo de las Cuentas Generales de 2024, pudiendo por tanto resultar de interés para el esclarecimiento de los hechos la manifestación del mismo sobre dicho extremo", sentencian los investigadores deslizando que podría ser procedente su citación como testigo.