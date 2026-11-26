La Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha concedido al presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido el galardón "Public Figure of the Year 2026" (Premio a la Figura Pública del Año 2026) por "su dilatada dedicación al servicio público, a la justicia y a los valores democráticos". Conde-Pumpido consigue esta condecoración tras avalar la Ley de amnistía del 1-O del Gobierno de Pedro Sánchez en el Tribunal Constitucional que preside en funciones en la actualidad.

Según ha podido saber Libertad Digital, Conde-Pumpido recibirá el galardón el próximo jueves 3 de diciembre en el Auditorio de la UPF Barcelona School of Management. El acto contará con la participación de los máximos representantes de la propia UPF Barcelona School of Management, junto con destacadas personalidades del ámbito académico, jurídico e institucional. Durante la ceremonia se pronunciará una laudatio (discurso de elogio en un acto solemne) en honor del galardonado, quien también dirigirá unas palabras a los asistentes.

Conde-Pumpido junto a los otros 6 magistrados izquierdistas del Tribunal de Garantías avaló el pasado mes de octubre la amnistía total de los golpistas del 1-O al considerar que el delito de malversación también tenía que ser amnistiado, al contrario del criterio mantenido por el Tribunal Supremo. Esta decisión allanaba de forma definitiva la vuelta a España del expresidente catalán fugado hace 9 años, Carles Puigdemont. Su vuelta "sin pedir permiso ni perdón" está prevista para el próximo 12 de diciembre, según anunciaba este miércoles el propio Puigdemont.

La Universidad Pompeu Fabra ha mantenido posicionamientos institucionales muy polémicos en relación con el golpe del 1-O. El entonces rector, Jaume Casals, suspendió las clases los días previos al 1 de octubre de 2017 alegando la "situación excepcional" que se vivía en Cataluña y la necesidad de dar una respuesta "en defensa de las instituciones catalanas, los derechos fundamentales y la democracia".⁠

La UPF se sumó a los manifiestos conjuntos de las universidades públicas catalanas que pedían diálogo y condenaban lo que denominaban episodios coercitivos. Además, en octubre de 2019 tras la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo sobre el golpe, el Claustro aprobó un manifiesto conjunto junto a otras universidades catalanas en el que condenaba la "violencia policial" del 1-O, denunciaba una supuesta "situación de represión y erosión de las libertades", exigía la "inmediata puesta en libertad de las personas injustamente condenadas o en prisión provisional" y reclamaba el sobreseimiento de los procesos penales relacionados con el 1-O y el retorno de las "personas exiliadas".

La Junta Electoral Central consideró que este texto vulneraba el principio de neutralidad política, especialmente al coincidir con periodo electoral. En 2021, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirmó dicha decisión al considerar que el manifiesto de la UPF no tenía cobertura en la autonomía universitaria ni en la libertad de expresión, y que vulneraba el deber de objetividad de las administraciones públicas.

El papel de Conde-Pumpido en la Ley de amnistía del 1-O

Tal y como desveló en exclusiva LD en octubre de 2023, el presidente del TC participó en los trabajos preparatorios previos para diseñar y redactar la Ley de amnistía del 1-O que sirvió para que ERC y Junts brindasen su apoyo al PSOE e investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, también participó en la elaboración de la amnistía.

Recordamos que el mandato de Cándido Conde-Pumpido como magistrado del Tribunal Constitucional caducó el 17 de diciembre de 2025. Junto a él, también expiraron los mandatos de otros tres magistrados designados por el Senado: María Luisa Balaguer (izquierdista), Ricardo Enríquez y José María Macías (conservadores). Conde-Pumpido sigue al frente del TC "en funciones" porque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que los magistrados continúan ejerciendo hasta que toman posesión sus sustitutos.

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